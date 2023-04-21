«Чувствую – изворачивается, однозначно – дезертир или шпион»: как жил и работал товарищ сержант госбезопасности

На свое первое интервью сотрудник «Смерша» Александр Михайлович Гусев согласился в 96 лет.

На свое первое интервью сотрудник «Смерша» Александр Михайлович Гусев согласился в 96 лет. Так, спустя более шести десятилетий после войны, близкие ветерана узнали, что он служил в военной контрразведке. Для них это стало полной неожиданностью.

Всю жизнь Гусев хранил портфель с документами. Открывать его домашним было строго-настрого запрещено. И вот он показал содержимое: удостоверения, приказы, квитанции, распоряжения... Сейчас все это находится на вечном хранении в музее ФСБ по Саратовской области.

Порванное удостоверение

Александр Михайлович родился в 1913 году. После школы учился в саратовском автодорожном техникуме. Но не на водителя, а на экономиста.

Настало время идти в армию. В военкомате специальности призывников особого внимания не уделяли. В 1936 году Гусева направили в погранотряд. И поехал он на монгольскую границу:

– Застава в трехстах километрах от Читы. Автобусов тогда не было, нас погрузили в «полуторку». Напихали как селедок в бочку, полный кузов. Теснотища страшная! Потом накрыли брезентом и повезли. И сейчас 300 километров - расстояние, а тогда вообще. Вымотались, мы. Когда приехали, я даже на обед не пошел. В клубе, куда привезли, сел в уголке и уснул.

Потом новобранца ждал «курс молодого бойца». Граница охранялась, в основном, кавалеристами. Пришлось обучаться верховой езде:

– Я до этого на лошади в деревне безо всяких седел ездил, да и то по детству. А тут зима, мороз. Выдали мне лошадь. Прихожу, а она застоялась. Рвется, не удержать! А ее чистить, кормить надо. Поить водили к речке. Моя как вырвется, такой «кордебалет» устраивает! Носится из стороны в сторону, пока не набегается. Потом сама приходит.

В общем, через месяц меня направили на автомобильную базу, которая обслуживала границу, поскольку я вроде имел отношение к автоделу. И началось: каждый день я то дежурный, то часовой. Больше ставить некого. Водители в разъездах. После 2-3 дней командировки им же отдохнуть надо. Значит, мне опять на посту стоять по 12 часов. Ну, я штаны стеганые надену, телогрейку, тулуп сверху. Валенки вот такие огромные, и вроде ничего. Винтовка, правда, тяжеленной казалась.

Поскольку образование позволяло, через некоторое время Александра отправили на спецподготовку: курсы, по окончании которых выдавалось удостоверение младшего лейтенанта. Курсанты изучали топографию и другие науки, необходимые для среднего командира. Кавалерийская подготовка была обязательной. А где Александр мог ее получить? Однако за несколько недель он сумел наверстать упущенное. И товарищи, и преподаватели отмечали на занятиях, что он лучший.

Пришло время зачетов. С теорией проблем не было. С меткостью тоже:

– На стрельбах я один из нагана попал в «десятку». Патроны же жалели, на тренировку не выделяли. А у меня товарищ возил начальника по боеприпасам, вот он их и доставал. Мы с приятелем ходили в лес стрелять, тренировались.

Последний экзамен – кавалерия. Надо преодолеть препятствие. Лошадь ученая: и без седока знает, что делать. Но задела бревно, сбила. В общем, всем присвоили звание «младший лейтенант кавалерии», а мне – «младший лейтенант пехоты». Я возмутился, взял и порвал документ.

Доложили об этом ЧП начальнику курсов. Вызвали меня выяснять обстоятельства и отправили на 15 суток на «губу». Отсидел - и обратно на автобазу. Но дали коня для тренировки, и через месяц пересдал я зачеты. И все равно присвоили мне старшего сержанта пехоты. Так я им и остался.

Демобилизовался пограничник в 1939 году. Спустя некоторое время его заставу разбили японцы.

Арестант в бане

Через пару месяцев после возвращения в Саратов Гусев получил повестку из НКВД. Его направили в Ленинградскую спецшколу, а после ее окончания в 1940 году назначили начальником группы в Акмолинске (сейчас Астана).

Одним из первых заданий было найти родственников главы польского правительства Сикорского. Они находились в нашем лагере для репрессированных. А в то время Союз договорился с Польшей об организации польской армии.

Гусев с улыбкой вспоминал о той поездке:

– И я на лошади ехал 40 километров до этого лагеря. Без седла. Мерин выдохся совсем. Приехал, дали мне переводчика, пошли к родственникам. Поговорили. У меня опыта в дипломатических отношениях нет, но старался в грязь лицом не ударить. Они у меня спрашивают, как там Польша? А я и не знал точно, что там творится, пришлось выкручиваться. В общем, пообщались, я их расспросил. Узнал, в каком они настроении. Приехал, доложил.

После той первой поездки Александр Михайлович «заимел» авторитет у начальства.

В 1942 году его направили в Ташкент: оперуполномоченным в особый отдел. Он был в звании сержанта госбезопасности, что приравнивалось к обычному старшему лейтенанту.

Оттуда с дорожно-эксплуатационным батальоном он отправился на первую попытку прорыва блокады Ленинграда. В пути ему, как особисту, пришлось разбирать свое первое ЧП. На одной из станций после отправления поезда раздался дикий крик. Составом мужчине отрезало пальцы. Позвали Гусева. Тот опросил бойцов и нашел свидетелей, которые видели, как пострадавший сам положил руку на рельсы. Не все на фронт рвались… В итоге передали пострадавшего не в медпункт, а представителям органов.

Спустя несколько дней батальон прибыл под Ленинград:

– Работа там велась тяжелая. Нам надо было обеспечить подход войскам. Местность болотистая, а дорогу проложить надо. Стянуто огромное количество людей. Сроки устанавливались нереальные. Комбат поедет в штаб, его там «накрутят». Приезжает – и всю злость на солдатах срывает. А там что, мужики, лет по 50-60 бревна таскали тяжеленные. И вот они идут еле-еле, командир на них орет, чуть ли не в драку. Ну, тут я уже заступался.

В тех местах задержали одного подозрительного мужчину:

– Мои солдаты его заприметили. Сидел в небольшом окопчике. Привели ко мне. Я в отдельном доме обосновался: надо было где-то с бойцами беседовать. Завел, посадил. Начал он мне говорить: мол, сибиряк, потерялся. То ли умом слабоват, то ли хитрит. Чувствую – изворачивается, однозначно – дезертир или шпион. Составил протокол и передал дальше. Потом мне сказали, что оправдались мои подозрения.

В 1943-м Гусева перебросили из-под Ленинграда на Курскую дугу вместе с изрядно поредевшим батальоном. Там были первый крупный конфликт и серьезное ранение. Как это обычно бывало, поступил сигнал на начальника штаба. Мол, паникерские настроения.

– Я вызвал его к себе. Он не идет. Несколько раз посылал ординарца – нет ответа. Потом послал бойцов и посадил его… в баню под арест! А что я могу поделать? У меня инструкции. Просидел он там минут двадцать. Я связался с командиром батальона. Вызвали его, пропесочили, и отпустили. Он начал строчить своему родственнику, а тот в штабе фронта. Получился конфликт.

Ранен дважды на Курской дуге

На Курской дуге Александр Михайлович был ранен дважды. Один раз в спину, по касательной, даже в госпиталь не обращался. А второе ранение сильно сказалось на его дальнейшей жизни и карьере.

Дело было так: шли бойцы цепью в одну деревню. «Смершевец» Гусев вместе с ними. Дальше мало что помнит. Его ранило в голову. Потерял сознание и упал в воронку. Очнувшись, увидел возле себя кого-то. Видно, дезертира. Тот начал обыскивать раненого и услышал стоны. «А, ты еще живой!» – констатировал незнакомец. Забрал у него вещмешок, автомат и исчез. Документы, правда, не тронул.

Несколько часов «особист» полз до деревушки. Добрался до первого попавшегося дома. В нем женщина, полна изба детишек. Самим есть нечего, но двое суток его худо-бедно кормили и рану обработали. Потом на попутках отправили в санбат. Там «подлатали» бойца, и он вернулся в часть.

Последствием ранения стала частичная потеря слуха. Проблемы со здоровьем и конфликт с начальством стали причиной того, что Гусева откомандировали в батальон командиром взвода с присвоением звания старшего сержанта. Но уже не сотрудником «Смерша». С этим батальоном боец прошел Белоруссию и Польшу. А в 1945 году закончил войну в Берлине.

В 1950 году Александру Михайловичу снова прислали повестку: явиться в Саратовское управление МГБ. Ему предложили продолжить работу. Гусев согласился, но не прошел медкомиссию. На этом его карьера в органах закончилась.

Но Александр Михайлович продолжал работать начальником отдела труда и заработной платы на заводе. Трудился до 60 лет, пока не отправили на пенсию. Но он не привык без дела. Потом до 85 лет был простым дворником на аккумуляторном заводе.

Ветерана не стало в 2013 году. Он не дожил до своего 100-летнего юбилея всего несколько месяцев.