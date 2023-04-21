В Красноярском горсовете обсуждают, что делать с ДК КрасТЭЦ

Фото: ПЕШИНА Диана

В Красноярске есть места и дома значимые для горожан вне зависимости их от формальной исторической или архитектурной ценности. Дом культуры «Энергетик», более известный в народе как ДК КрасТЭЦ – как раз из таких. Он вошёл в городскую топонимику названием остановок общественного транспорта и прилегающих кварталов, но сам пребывает в забвении и разрушается.

Фото: ПЕШИНА Диана

О нынешнем состоянии дел на этом объекте на заседании комиссии Горсовета по бюджету, собственности и экономическому развитию доложила депутатам заместитель Главы Красноярска – руководитель департамента муниципального имущества и земельных отношений Наталья Павлович.

Бывший ДК после смены ряд хозяев в 2016 году оказался во владении муниципалитета. Ссылаясь на его аварийное состояние, арендаторов обязали освободить здание. В 2017 году мэрия передала его по концессионному соглашению Красноярской городской федерации бодибилдинга для реконструкции и осуществлении в дальнейшем физкультурно-спортивной деятельности. В связи с тем, что федерация не выполняла взятые на себя обязательства, в 2018 году арбитражный суд расторг соглашение о концессии. С тех пор город безуспешно ищет инвестора, который бы взял на себя реставрацию, реконструкцию и дальнейшее содержание знакового для красноярского правобережья бывшего ДК КрасТЭЦ, поскольку собственных средств у муниципалитета на это нет.

Попытка передать многострадальный объект краю для его восстановления и использования по изначальному предназначению в качестве учреждения культуры также успехом не увенчалась. Как, впрочем, и первая попытка включения его в перечень зданий, подлежащих реставрации при подготовке к 400-летию Красноярска.

«Поскольку объект не относится к объектам культурного и археологического наследия, не находится в историческом центре Красноярска, отсутствуют вышестоящие поручения в отношение объекта на его сохранение, значимость для подготовки и проведения празднования 400-летия Красноярска и развития города не была подтверждена, наша заявка в правительстве края не набрала достаточного количества баллов для того, чтобы включить это здание в список объектов реконструкции за счёт бюджетных средств в рамках подготовки к 400-летию Красноярска», - констатировала Наталья Павлович.

В ходе не самой простой дискуссии депутатов с представителями городской администрации звучали очень разные предложения. Народные избранники говорили, что в здание могли вложить свои средства крупные красноярские компании или даже политические партии. Но единогласно не согласились они с мнением, что у города нет перспектив использования заброшенного здания для развития социальной сферы.

Фото: ПЕШИНА Диана

Итоговое решение стало менее эмоциональным и более рациональным.

«Департамент муниципального имущества и земельных отношений сообщил нам, что заказал экспертизу состояния бывшего ДК КрасТЭЦ, чтобы понять, можно ли его реконструировать и сколько это будет стоить. По её получении депутаты и администрация будут предпринимать дальнейшие шаги, - сообщил депутат горсовета от Ленинского района Дмитрий Власов. – Мы также поручили социальному блоку администрации Красноярска подготовить документы для возможности включения этого объекта в перечень местных объектов исторического и культурного наследия и в дальнейшем – в список по ремонту и реконструкции при подготовке к празднованию 400-летия Красноярска. Одновременно мы должны рассмотреть возможные варианты использования здания после восстановления в качестве учреждения культуры и спорта, чтобы не арендовать за бюджетные деньги площадки для муниципальных учреждений и организаций в других ДК. Это могут быть всевозможные детские секции и кружки, у нас также есть ряд пожеланий от Совета ветеранов Ленинского района».