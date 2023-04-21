Красноярские мусульмане отмечают праздник Ураза-Байрам Фото: Алексей БУЛАТОВ

21 апреля в Красноярске местные мусульмане отмечают праздник разговения после поста Ураза-Байрам. В этот день у Соборной мечети на проспекте Металлургов собрались тысячи мусульман.

Ураза-Байрам – это мусульманский праздник по окончанию поста в месяц Рамадан. Один из основным праздников в исламе.

Так, на утренний намаз к Соборной мечети пришли по разным данным 10-25 тысяч мусульман. В городе это единственная мечеть, потому мест на всех не хватает. При этом по словам вице-губернатора края Сергея Пономаренко, в общей сложности в крае проживает около 130 тысяч мусульман:

- Мусульманская община играет важную роль в экономической и социальной жизни края. Совместными усилиями нам удастся поддерживать межконфессиональный мир в нашем большом и многонациональном крае, - написал он в своем тг-канале.

Ситуацию возле мечети контролировали полицейские. Каких-то конфликтов и других происшествий не возникало.