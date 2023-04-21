На выходных в Красноярске потеплеет до +11 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

На грядущих выходных в Красноярске потеплеет до +11 градусов. Прогноз погоды составил Гидрометцентр.

Так, в субботу днем будет пасмурно, возможен дождь. Зато в Красноярск придет долгожданное потепление – до +9 градусов. Сила ветра составит 3-8 метров в секунду. Ночью похолодает до -4 градусов.

В воскресенье днем воздух прогреется до +11 градусов. Солнца не будет, зато обойдется без осадков. Кроме того, стихнет ветер, максимальные порывы до 5 метров в секунду. Ночная температура составит -2 градуса.