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Общество21 апреля 2023 3:59

На выходных в Красноярске потеплеет

Публикуем прогноз погоды в Красноярске на выходные 22-23 апреля 2023 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
На выходных в Красноярске потеплеет до +11 градусов

На выходных в Красноярске потеплеет до +11 градусов

Фото: Мария ЛЕНЦ

На грядущих выходных в Красноярске потеплеет до +11 градусов. Прогноз погоды составил Гидрометцентр.

Так, в субботу днем будет пасмурно, возможен дождь. Зато в Красноярск придет долгожданное потепление – до +9 градусов. Сила ветра составит 3-8 метров в секунду. Ночью похолодает до -4 градусов.

В воскресенье днем воздух прогреется до +11 градусов. Солнца не будет, зато обойдется без осадков. Кроме того, стихнет ветер, максимальные порывы до 5 метров в секунду. Ночная температура составит -2 градуса.

Погода