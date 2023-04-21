Экомарафон Зелёной дружины СГК в Красноярске стартовал с уроков по вторичному применению отходов

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Может ли пластиковый стакан из-под кофе помочь в сохранении ресурсов планеты? Как правильно утилизировать отходы на местах туристических стоянок? После полезных экологических уроков, с которых стартовал весенний Экомарафон, ответы на эти вопросы знают ученики красноярской школы №16.

ХОЧЕШЬ НАУЧИТЬ — УДИВИ

Скоро лето, и ребята большую часть свободного времени будут проводить на улице, в походах с родителями и друзьями. Непременный атрибут мероприятий — пикник на природе. Что оставят они после себя: кучу одноразовых контейнеров, стаканчиков и пакеты, которые разлагаются 300 лет, отравляя окружающую среду? Или заберут пластик с собой, а остальные отходы правильно утилизируют? Цель экологических уроков, организованных СГК, — чтобы ребята выбрали второй, ответственный вариант поведения в лесу.

Хочешь, чтобы непростая для детей тема зашла — удиви их, и тогда правила запомнятся надолго. И, кажется, это удалось.

В портфелях пятиклассников красноярской школы №16 вместе с учебниками и тетрадями полиэтиленовые пакеты — те самые, что копятся дома после каждого похода в супермаркет. Они принесли их, потому что такое задание дали накануне учителя. Но то, что из этих пакетов можно будет сделать чехол для телефона, сразу не поверили.

Посмотрите, что у юных экологов получилось и узнайте, как правильно обращаться с отходами, чтобы не вредить природе.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Как только позволит погода, на территории школы №16, расположенной рядом с Красноярской ТЭЦ-1, волонтёры «Зеленой дружины» СГК и ученики впервые высадят деревья. Экомарафон пройдет еще в двух красноярских школах. И в парке «Солнечная поляна», озеленение которого проходит третий год.

Кстати, команда «Комсомолки» ежегодно поддерживает и участвует в мероприятиях Экомарафона. О том, как красноярцы смогут присоединиться к большой экологической акции мы обязательно читателям сообщим. Следите за нашими новостями.