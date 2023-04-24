Главные тренды 2023 года на рынке загородной недвижимости Красноярска

Красноярский край, посёлок городского типа Курагино. Источник: Домклик

Весной красноярцы традиционно начинают интересоваться загородной недвижимостью с удвоенной силой. Совсем скоро наступит «горячий сезон», и тем, кто подумывает о покупке дома, надо успеть сориентироваться в районах, ценах и ипотечных продуктах. Где спрос — там и предложение: по данным аналитиков сервиса недвижимости Домклик от Сбера, количество объявлений о продаже в загородном секторе этой весной выросло на 29% (по сравнению с тем же периодом 2022 года). И Красноярск — не исключение: рынок частного жилья у нас тоже развивается активно. Расскажем, за какими тенденциями важно следить, чтобы вовремя распознать самые выгодные предложения.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР

Во всех крупных регионах отмечается рост числа предложений о продаже загородных домов. В Красноярском крае количество объявлений за год выросло с 8,2 до 9,7%. Продаются в основном дома, а вот дачи и, в особенности, коттеджи выходят на рынок реже. В любом случае выбрать есть из чего — только в базе сервиса Домклик размещено около 8 тысяч объявлений о продаже домов и участков в нашем регионе.

Так что мечтать можно смелее: практически на любой запрос найдутся подходящие варианты.

Красноярский край, Емельяновский район. Источник: Домклик

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ СТРОЙКА

Рекордный спрос на загородные дома во время пандемии привел к тому, что самые ликвидные объекты — недорогие и в хороших местах — были быстро распроданы. Но люди по-прежнему хотят жить за городом. Отсюда рост популярности сделок по земельным участкам и дальнейшее строительство дома по своему вкусу. Тем более что воздвигнуть коттедж или дачу можно по программе льготной ипотеки. В Сбере, например, заем можно оформить как на строительство дома на уже имеющемся земельном участке, так и на одновременное приобретение земли и создание собственного «гнездышка». Главное, чтобы земли были предназначены для индивидуального жилищного строительства. Кредит предоставляется единовременно (одной суммой) или частями — по вашему выбору. В последнем случае вы платите проценты только за фактически использованную сумму, ту, что уже у вас на руках. Рассчитать кредит на дом можно здесь.

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ИПОТЕЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

Льготные ипотечные программы и государственная поддержка сделали мечты о жизни на природе гораздо более реальными, чем раньше. По данным аналитиков Домклик, самые востребованные в Сбере — ипотека с господдержкой и «Семейная».

Важная тенденция — условия ипотеки на покупку и строительство загородной недвижимости улучшаются. Так, с января 2023 года действие программы «Семейная ипотека» распространяется на семьи с двумя и более детьми до 18 лет, при этом сроки их рождения не имеют значения. Напомним, раньше получить льготный кредит на строительство дома, в том числе с одновременным приобретением участка, могли семьи, где хотя бы один ребёнок родился после 2018 года включительно или есть ребёнок с инвалидностью. И, кстати, ставки на строительство дома — гуманнее, чем на его покупку. По той же «Семейной» программе в Сбере они стартуют от 5,3 и 5,7% соответственно.

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СОКРАЩЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ

Прошли времена, когда горожане строили за городом многоэтажные особняки. Сегодня огромные площади в 200 – 300 «квадратов» уже не в тренде, покупатели все чаще интересуются небольшими одно- или двухэтажными домами. Прослеживается запрос на функциональность и практичность. Большой дом требует больших затрат на обслуживание, а зачем переплачивать, если значительная часть площади все равно не будет использоваться? Поэтому современным покупателям нужны небольшие дома площадью 65 – 95 квадратных метров. Кроме того, в Красноярском крае постепенно сглаживаются понятия «дом» и «дача». Практически все СНТ в округе города подходят для круглогодичного проживания.

ЦЕНЫ СТАБИЛЬНЫ

В целом по России средняя стоимость загородного дома за последний год выросла на 13%. Подорожание объясняется, прежде всего, повышенным спросом. В Красноярском крае темпы «дачной инфляции» скромнее, у нас индивидуальная недвижимость прибавила 4%.

Впрочем, эксперты говорят, что на самом деле цены на загородку растут и у нас, просто за счет снижения площади домов это не так заметно. В любом случае, стоимость загородного жилья ниже, чем городских квартир, и является одним из основных факторов высокого спроса на загородную жизнь.

Красноярский край, городской округ Дивногорск. Источник: Домклик

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Новые тенденции загородного малоэтажного строительства — экологичность, минимализм и энергоэффективность. Сложные и вычурные архитектурные формы уходят в прошлое. В тренде простота, естественность, а главное — рациональность. В то же время минимализм — отнюдь не синоним примитивности. Такие проекты часто бывают технически сложными. Например, в загородных домах все чаще встречаются панорамные окна высотой от пола до потолка. При строительстве используются материалы и оборудование, которые в дальнейшем помогут сократить расходы на эксплуатацию и содержание дома. Это могут быть энергосберегающие стеклопакеты, система приточно-вытяжной вентиляции с встроенным рекуператором. И, конечно, котлы отопления, которые автоматически понижают и повышают температуру в зависимости от настроек. Подробнее о трендах в малоэтажном загородном строительстве можно узнать здесь.

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