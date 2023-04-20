Замминистру финансов РФ Михаилу Котюкову предложили возглавить Красноярский край

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Владимир Путин предложил заместителю министра финансов РФ Михаилу Котюкову возглавить Красноярский край. Он займет должность врио губернатора до выборов главы региона, которые пройдут 10 сентября. Котюков дал согласие занять пост.

Ранее губернатор Александр Усс сообщил, что Путин предложил ему новую должность на федеральном уровне. Усс не стал уточнять, согласился ли уйти с губернаторского поста, но назначение Котюкова означает, что Усс все же уходит на новую должность.

Слухи об уходе Усса появились накануне: по данным некоторых СМИ, ему предложат место сенатора в Совфеде. Тогда же появилась информация, что Красноярский край может возглавить Котюков.

Михаил Котюков родился в Красноярске в 1976 году. Ранее он возглавлял министерство финансов Красноярского края и был заместителем председателя правительства края.