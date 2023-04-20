«Розочка умирала у меня на руках, а Ракета тряслась от боли и страха»: в Шушенском из винтовки ранили пони, на которых проходили занятия с детьми

В Шушенском средь бела дня обстреляли беззащитных пони. Фото: архив семьи Мухамедиевых

В Красноярском крае неизвестные средь бела дня обстреляли двух породистых пони. Жители поселка хорошо знали, что на этих ласковых маленьких лошадках занимались дети. Но живодеров это не остановило. Как и то, что лошади были беременны, и совсем скоро должны были ожеребиться.

«Комсомолка» разбиралась в подробностях этого дикого случая. Хозяин обстрелянных животных рассказал о случившемся.

Тимур Мухамедиев - педагог и любитель лошадей. Фото: архив семьи Мухамедиевых

«Примчался и обомлел»

Пони принадлежат семье Мухамедиевых. Их конюшня находится на окраине Шушенского. На участке созданы условия для содержания лошадей и занятий с детьми.

Глава семейства, Тимур Мухамедиев, — педагог в районном Центре дополнительного образования. Он занимается с детьми на собственных лошадях. В том числе, с воспитанниками детского дома и ребятишками из неблагополучных семей. Малыши, начиная с 4 лет, учатся с его помощью ухаживать за животными, сидеть в седле и ездить верхом. Ребята постарше отправляются с преподавателем в конные походы.

Педагог с воспитанниками в конном походе. Фото: архив семьи Мухамедиевых

Тимур рассказал корреспонденту «КП»-Красноярск о произошедшем:

- Утром 13 апреля я, как обычно, выпустил лошадей погулять за пределами участка и отправился по делам. Корма у них достаточно, но пошла зеленая травка, а кобылы беременные (в том числе, пони). Не вижу ничего плохого в том, чтобы они пощипали зелень, а после обеда собираю их обратно.

Две уэльских пони, Роза и Ракета, отошли от конюшни и бродили по жилому массиву. Люди видели их в обеденное время возле трассы Шушенское-Ильичево. Обычно знакомые сообщают мне, если лошади оказываются далеко от дома, но в тот день никто не позвонил.

В 15 часов у меня было занятие верховой ездой. Забрав внука из школы, я приехал с ним на конюшню. Под забором нас ждала Ракета, вернувшаяся с прогулки. Она была одна. Сначала не придали этому значения. Остальные лошади были на поле неподалеку, но и среди них Розы не оказалось. Приехавшая на занятие ученица поделилась, что видела пони в поселке. Внук побежал за ней и вскоре сообщил новость, что Розе плохо: она часто дышит, вялая, в крови. Я не сразу осознал серьезность ситуации: подумал, за что-то зацепилась и поцарапалась. Но когда внук позвонил мне 10 раз за 15 минут, я понял, что случилось что-то страшное. Примчался и обомлел: у пони была не царапина, а пулевое ранение в живот! Какой-то изверг стрелял в нее средь бела дня! А ведь в это время в поселке людно, и дети возвращаются из школы!

Спасти не удалось

Что было дальше – владельцу животных тяжело вспоминать, ведь своих питомцев он считает членами семьи:

- Я сразу вызвал полицию и ветеринаров. А внук вспомнил о Ракете. Мы не заметили, что с ней что-то не так, но пони гуляли вместе. При осмотре у нее нашли три пулевых ранения, внешне почти незаметных. Одна пуля глубоко застряла в задней части спины. Доставать ее не стали, выписали антибиотики и назначили лечение. К счастью, раны оказались не смертельными.

А вот у Розы оказались пробиты жизненно важные органы. Пуля застряла в брюшной полости. Открылось внутреннее кровотечение. Лошадку спасти не удалось. Она была любимицей внука Вани: он ухаживал за пони, обучал ее, ездил на ней. Ребенок в горе.

Тимур рядом с раненой Розочкой. Фото: архив семьи Мухамедиевых

Что дальше? У нас осталась одна рабочая уэльская пони и 5 лошадей. Занятия с детьми продолжатся. Ракете предстоит долгое лечение и восстановление. Скоро у нее роды. Не факт, что после пережитого они пройдут нормально.

Ракета. Фото: архив семьи Мухамедиевых

Возможно, стреляли с высоты

Педагог пытается понять, кому могли помешать его пони:

- Жители поселка привыкли к моим лошадям. Все знают, что на них я занимаюсь с детьми. Недоброжелатели были, но вряд ли они могли расправиться с беззащитными животными. Я и представить себе не могу, кто такое мог сотворить!

Есть основания предполагать, что живодеры стреляли с высоты. Возможно, с балкона 2 этажа или с насыпи дороги. Не исключено, что пони шли возле трассы и сбежали с дороги под откос, когда за ними началась «охота». Проверяются все версии. Идет следствие.

Могли ли пони кому-то помешать? Например, зайти на чужую территорию? Теоретически, да, хотя обычно такого не случалось. Но и это не оправдывает жестокость и убийство.

Семья Мухамедиевых верит, что виновные будут наказаны и благодарны всем знакомым и незнакомым людям за поддержку.

ОФИЦИАЛЬНО

Решается вопрос о заведении уголовного дела

Полицейские ищут причастных к выстрелам в пони и просят откликнуться свидетелей случившегося.

Они установили, что животные около 9 часов утра вышли на улицу и находились без надзора хозяев в частном секторе Шушенского, а около 14 часов вернулись с ранениями. Предварительно, выстрелы сделаны из пневматического оружия.

В МВД по Красноярскому краю корреспонденту «КП»-Красноярск» сообщили, что на 20 апреля подозреваемые не найдены. Решается вопрос о заведении уголовного дела по ст. 167 - «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

Не совсем понятно, а как же уголовная ответственность за жестокое обращение с животными? Какое наказание понесет за это виновный?