В Красноярске решат проблему перегруженности школ

Фото: Красноярский Горсовет

Депутаты рассмотрели потребность и перспективы строительства новых школ в городе.

Депутаты считают, что вопрос обеспечения детей местами в школах Красноярска стоит остро — в городе многие школы перегружены в 1,5 раза, а есть и те, в которых учеников в 3 раза больше, чем положено.

По данным департамента градостроительства на ближайшие 7 лет в городе есть 23 земельных участка, на которых можно построить школы для 29 тысяч учеников. Однако депутаты полагают, что этого не хватит, чтобы решить текущие проблемы, поскольку каждый год учащихся становится больше примерно на 4 тысячи.

«При таких темпах школьного строительства, даже если мы вернём в работу все закрытые на ремонт школы, мы не уменьшим существующую уже нагрузку на действующие школы, ведь будут становиться на ремонты другие, и не факт что не в большем количестве», — отметил председатель комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре Вячеслав Дюков.

Фото: Красноярский Горсовет

Для решения проблемы депутаты предложили, как минимум, два дополнительных решения. Первое –в каждом участке под застройку с применением механизма комплексного развития территории (КРТ) выделять минимум 3–4 га под строительство школы на 1100–1500 мест. По словам Вячеслава Дюкова, даже если для какой-то территории такой размер школы избыточен, он позволит разгружать школы в прилегающих микрорайонах.

Второе решение – строительство быстровозводимых модульных школьных зданий для начальных классов на территориях существующих учреждений. Речь идет о больших по площади участках, которые в полном объеме не используются для образовательного процесса.Такие сооружения возводят в срок до 11 месяцев, эксплуатировать их можно 50–60 лет. В них можно разместить начальные школы на 300–400 учеников.

Такую технологию уже применяют. Примеры: начальная школа №86 на улице Калинина или только выстроенное и почти готовое к эксплуатации здание школы №50 на улице Глинки.

Также на заседании вновь подняли вопрос изменения региональных нормативов градостроительного проектирования — внесение корректировки уменьшит требования к размерам участков под школы в условиях плотной городской застройки на 40%. Это позволит найти не один десяток площадок в давно застроенных районах города.

«Мы предложили администрации города разные варианты решения, в том числе возвращение к необходимости изменений региональных норм градостроительного проектирования, а затем и местных норм. Сейчас это серьезная проблема, так количество свободных земель в городе, подходящих для возведения новых учреждений образования минимально. Горсовет неоднократно обращался с этим предложением в разные органы власти, вплоть до Правительства РФ. Это было бы хорошее решение», — отметила председатель Красноярского городского Совета депутатов Наталия Фирюлина.

Работу администрации Красноярска по обеспечению жителей местами в школах депутаты признали неудовлетворительной из-за отсутствия системного подхода. Администрация должна повторно представить в горсовет информацию о потребности в школах и график их строительства до 2028 года. Также администрации рекомендовано строительство не менее четырёх общеобразовательных школ в год.

Кроме того, депутаты заявили о необходимости ускорить реконструкцию и ремонт аварийных образовательных учреждений.

В мае комиссии Красноярского горсовета депутатов по соцразвитию и по градостроительству проведут ещё одно заседание по вопросу проектирования и строительства школ с учётом демографической ситуации.