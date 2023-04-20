В Красноярском крае иностранцу выдали сертификат о знании русского языка, истории и законов «люди с улицы» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Норильске признали недействительным сертификат о знании русского языка, выданного иностранцам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

В мае 2022 года на площадке Государственного института русского языка иностранец сдал экзамен по русскому языку, истории страны и основам Законодательства. Благодаря этому он получил сертификат, который позволил получить разрешение на временное проживание, что в дальнейшем предоставляет возможность претендовать на паспорт РФ.

Но оказалось, что в комиссии находились люди, которые принимать экзамен не могли. По закону оценивать экзаменуемого могли специалисты, имеющие высшее образование по филологии или лингвистики, истории и юриспруденции. На деле же у двоих была «вышка» по филологии, а третий член комиссии вовсе не оканчивал вуз.

Суд по иску прокуратуры признал выданный сертификат недействительным.