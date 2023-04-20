В Красноярском крае поймали застреливших медведицу с медвежонком браконьеров

Фото: МВД по Красноярскому краю

В Красноярском крае полицейские задержали троих браконьеров, убивших медведицу с медвежонком. Об этом сообщат МВД по краю.

Все началось в видеозаписи, которая попала в сеть еще в 2021 году. На кадрах трое мужчин в лесу выгоняют медведицу и медвежонка из берлоги. Животные оказывают браконьерам жесточайшее сопротивление, но в итоге зверей убивают.

Два года никто не мог понять, где происходила расправа. В начале 2023 года полицейские выяснили, что видео снято в Богучанском районе. А в апреле были установлены личности мужчин. Ими оказались трое приятелей 37, 48 и 64 лет. Один из мужчин похвастался видеозаписью в соцсетях.

Оказалось, что все происходило в апреле позапрошлого года в 15 километрах от поселка Октябрьский. Охотники на месте разделали туши и оставили там же. Естественно, никакого разрешения на охоту у них не было. Так, за незаконную охоту на троицу завели уголовное дело.

Кроме того, у старшего охотника полицейские нашли банки с порохом весом 700 гр, 76 разнокалиберных патронов и гладкоствольное ружье. На него завели уголовные дела. У 48-летнего мужчина нашли банку с порохом весом 300 граммов, на него также завели уголовное дело.