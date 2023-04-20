Жителя Красноярского края осудили на 19 лет за семикратное изнасилование родной дочери Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае вынесли приговор жителю Боготола, который насиловал родную дочь. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

33-летний мужчина признан виновным в изнасиловании и насильственных действиях в отношении родной малолетней дочери. Следствие доказало 7 таких эпизодов. При этом подробности жуткого преступления не раскрываются, так как жертва несовершеннолетняя.

При этом в суд дело поступило еще в августе 2022 года. За это время прошло больше 10 заседаний. В итоге суд приговорил извращенца к 19 годам колонии строгого режима.

Однако боготолец свою вину так и не признал. Его адвокат направил апелляцию.