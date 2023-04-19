В Красноярске обсудили ликвидацию несанкционированных свалок

Фото: Горсовет Красноярска

В Красноярске состоялось очередное заседание профильной комиссии по вопросу ликвидации на территории города несанкционированных свалок. По информации Юрия Савина, заместителя Главы города – руководителя департамента городского хозяйства, озвученной на заседании, чтобы очистить город от стихийных накоплений мусора выполняется большая работа.

Фото: Горсовет Красноярска

Так, в прошлом году ликвидировали 578 свалок – из бюджета города на это выделили более 60 млн рублей. Однако, это касалось только муниципальных земель. По территориям, которые находятся в собственности у других лиц, административные комиссии провели 615 рейдов – общая сумма наложенных штрафов составила более 800 тысяч рублей.

Несмотря на это, депутаты отметили, что в целом проблему удаётся решать очень медленно. Кроме того, выяснилось, что в 2023 году в бюджете города на вывоз несанкционированных свалок заложено меньше, чем в прошлом и позапрошлом годах средств - 44,6 млн рублей.

Ввиду этого, депутаты решили запросить дополнительную информацию в городской администрации о количестве несанкционированных свалок и денежных средствах, необходимых для ликвидации несанкционированных свалок на муниципальной земле.

«По оценке департамента городского хозяйства, на вывоз таких свалок нужно примерно до 3 млрд рублей. То есть, если мы и дальше будем выделять такие деньги, как в этом году, нам понадобится не менее 20 лет, чтобы разобраться только с накопленными на данный момент стихийными свалками. Конечно, такого объема средств недостаточно, финансирование нужно увеличивать», - отметил Андрей Козиков, председатель комиссии по городскому хозяйству.

Члены комиссии высказали мнение, что в данном вопросе не заметна работа региональных операторов. Но именно они, в соответствии с федеральным законодательством, должны взять на себя основной объем по устранению свалок. Такой пробел в выстроенной схеме устранения мусорных завалов привел к большому количеству вопросов от жителей города.

«Наши горожане продолжают сигнализировать, в том числе и нам, депутатам, что проблема не решается. На мой взгляд, люди четко должны понимать, кто должен выполнять эти работы, а также, какие есть рычаги воздействия на компании, которые не выполняют своих обязательств. Ответственность все-таки возложена на региональных операторов. Думаю, руководителей этих компаний нужно приглашать к нам на комиссию, ставить перед ними конкретные вопросы, чтобы у нас было понимание, в какие сроки будут ликвидированы несанкционированные свалки», – дополнил Андрей Козиков.

Также, по мнению депутатов, нерешенным остается вопрос с отработанными автопокрышками, которые в соответствии с законодательством не относятся к ТКО. В настоящий момент в Красноярске утилизацией шин занимаются лишь несколько лицензированных предприятий.

Но по мнению депутатов, выход из ситуации с утилизацией и переработкой автопокрышек может быть в более активном участии предпринимательского сообщества, поддержку которого нужно усиливать. Именно поэтому комиссия решила обратиться в краевое министерство экологии и рационального природопользования.

Несколько рекомендаций депутаты высказали в адрес администрации города, в том числе – рассмотреть возможность включения в Правила благоустройства положений о применении смесей, в состав которых входит резиновая крошка, при ремонте дорог Красноярска.

Помимо прочего, депутаты отметили, что от красноярцев поступают обращения не только на стихийные свалки, но и на состояние контейнерных площадок.

Юрий Савин рассказал, что основной объем работ по обустройству площадок для накопления мусора на муниципальной земле в частном секторе выполнили в 2020 году – 90 площадок и в 2021 году – 74 места. В 2022 году организовали 23 площадки, в том числе в СНТ и на 3-х кладбищах города. В текущем году администрация планирует организовать 54 площадки, из них 20 на кладбищах «Бадалыкское» и «Шинников», а также приобрести 188 единиц контейнерного оборудования.

При этом, еще не все контейнерные площадки и контейнеры внесены в единый реестр Красноярского края, а кроме того, у Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края есть вопросы к их состоянию, на что также обратили внимание депутаты городского совета.