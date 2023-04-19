«Белого медвежонка морем прибило к скалам Диксона, мать погибла»: как самый северный полицейский России спасал маленького сироту

Самый северный участковый Николай Фещуков живет на Диксоне, но отвечает за территорию, сопоставимую с целой страной. Фото: МВД

Заполярный участковый Николая Фещуков живет на острове Диксон, но отвечает за территорию, сопоставимую с площадью Гайаны - 218 тысяч квадратных километров. В том числе, за острова Комсомольской правды и Сахалин в Северном Ледовитом океане. Преступность в его «владениях», которые простираются практически до Северного полюса, почти удалось победить.

Среди оставшихся забот - белые медведи, которые наведываются к людям. У полицейского есть уникальная обязанность - защищать от них жителей. Помогать осиротевшим медвежатам страж правопорядка не обязан, но душа просит это делать. Когда-то милиционеры из его отдела выхаживали косолапого малыша, и Николай лично кормил его сгущенкой. А 5 лет назад он участвовал в спасении пушистой крошки Урсулы, которая после гибели матери пришла к людям. Сегодня она - звезда красноярского парка флоры и фауны «Роев Ручей».

Из Молдавии – в Арктику

Николай родился в теплой Молдавии, но своей Родиной считает суровую Арктику:

- Я на Диксоне большую часть жизни, с 8 лет, и душой прикипел к Северу. Во времена СССР отца направили сюда как ценного специалиста. Он работал в «Диксонстрое», который возводил на островах объекты для Минобороны.

Поселок Диксон - самый северный населенный пункт России. Фото: МВД

Он чуть не стал продолжателем династии строителей, но планам не суждено было сбыться:

- В начале 1990-х я работал в строительной организации на архипелаге Северная Земля. Но после распада Союза стройки на Крайнем Севере стали не нужны. Все разваливалось. Я уже отслужил в армии, и надо было определяться с профессией.

В 1994 году он пришел в МВД и не жалеет о своем решении:

- В 1990-х милиция была одним из стабильных мест работы. Кроме этого, у меня всегда была потребность помогать людям, а на службе я как раз этим занимаюсь.

Сегодня Фещуков - майор полиции и старший участковый уполномоченный по Таймырскому Долгано-Ненецкому району.

Ответственный за острова

Полицейский отвечает за несколько архипелагов, в том числе Северную Землю. Оттуда до Северного полюса всего 200 километров! Но майору Фещукову пока не довелось на нем побывать. Только на островах в своих «владениях».

Николай поделился, чем северный Сахалин отличается от своего дальневосточного тезки:

- Это маленький скалистый островок рядом с Диксоном. В советское время там была база ГСМ, а теперь нет ничего.

Арктический участковый на фоне острова Сахалин в Северном Ледовитом океане. Фото: МВД

Полицейский рассказал, должен ли он регулярно посещать каждый вверенный ему клочок суши:

- Многие острова не заселены. На некоторых работают военные или полярники. Обитаемую сушу облетаем с комиссией во время выборов. Если что-то случается – добираемся на вертолете.

Происшествия, на которые вызывают участкового, бывают и на необитаемых островах:

- У нас бывают спасательные экспедиции по эвакуации туристов с безлюдных участков суши. Однажды выручали путешественника с лодкой, «застрявшего» в 400 километрах от Диксона. Он подал сигнал SOS и сообщил по спутниковой связи, что его со всех сторон «обложили» белые медведи. Мы вылетели на помощь на спасательном вертолете и успели вовремя.

Об условиях работы

Оказалось, полицейской формы для Крайнего Севера нет. В лютую стужу стражи правопорядка утепляются, как могут:

- На Диксоне девять месяцев холодно, и постоянно дует. Бывают морозы до -50. Больной сотрудник никому не нужен. Я надеваю меховой жилет под куртку, ношу меховые рукавицы и теплую северную обувь.

Коротко об условиях работы: большую часть года на Крайнем Севере холодно, дует ветер и лежит снег. Фото: МВД

Николай поделился своим мнением, почему в Арктике почти нет преступности:

- В поселке - не более 400 человек, и все друг друга знают. У нас нет наркозависимых. Нет бомжей. Почти нет алкоголиков. В суровых условиях проблемные люди не задерживаются.

Участкового на острове все знают и уважают. Фото: МВД

Типичные происшествия в Заполярье - совсем не те, что «на материке»:

- В поселке случаются семейные скандалы. Но чаще всего приходится выезжать в отдаленные места по несчастным случаям с вахтовиками.

Привык к белым медведям

Приход белых медведей в поселок - проблема, которую помогает решать полиция. Участковый рассказал, как защищают от них жителей:

- В семи километрах от поселка - линия припайного льда. А там, где открытая вода, есть пища для медведей. Иногда вода «закрывается», и тогда хищники идут к людям в поисках еды. Обычно это медвежья молодежь, которая ищет легкие способы пропитания. Ее привлекает запах выброшенных упаковок от продуктов, не говоря уже о свалках.

У нас есть алгоритм действий на случай появления медведей. Если кто-то увидел хищника в окрестностях поселка – звонит мне. Я – в администрацию. Жители получают смс-рассылку об опасности. Детей развозят из школы по домам.

А мы выводим тяжелую технику и выгоняем с ее помощью мишек туда, откуда они пришли. Непрошенные «гости» боятся шума и звуковых сигналов. Обычно они не возвращаются.

"Владения" арктического участкового заканчиваются за 200 километров до Северного полюса. Фото: МВД

Участковый признался, что использовать оружие ему не доводилось:

- За 30 лет общения с белыми медведями я к ним привык, и они ко мне. У нас только служебное оружие, которое мы не можем использовать, чтобы отгонять хищников выстрелами в воздух.

Да и зачем? В поселке был лишь один случай, когда на человека пытался напасть хозяин Арктики. Даже тогда «агрессору» вреда не причинили: отогнали его техникой, и он больше не пришел.

Истории спасения

Говоря о спасении медведей, Николай вспомнил, как кормил одного из них:

- В 1990-х медвежонок жил у нас в отделе милиции, пока решался вопрос с его отправкой в новосибирский зоопарк. Мы с коллегами о нем заботились. Я угощал его сгущенкой, а он был не против.

Довелось ему участвовать и в спасении медведицы Урсулы. За ее судьбой, кажется, следила вся страна:

- Помню, в августе 2018 года был сильный шторм. Медвежонка с матерью непогода настигла в море. Животных прибило к скалам Диксона, и они долго не могли выйти на сушу. Когда это удалось, их разлучили собаки. Псы загнали обратно в воду детеныша и его мать, сильно побитую о скалы. Скорее всего, медведица погибла.

Вот таким трогательным медвежонком была Урсула, когда ее привезли с острова Диксон в парк "Роев ручей". Фото: "Роев ручей"

А Урсула выбралась из моря и пришла в поселок. Сначала старались ее не кормить и не приручать. Но находились жалостливые жители, которые угощали малышку. Вскоре стало понятно, что медвежонок без людей пропадет. Он жил в поселке почти 3 месяца, пока с Москвой согласовывалось изъятие особи из дикой природы (белые медведи занесены в Красную книгу России).

Урсула позирует с уловом. Фото: "Роев ручей"

Поселилась медвежья сирота на окраине Диксона. Она облюбовала заброшенное здание пилорамы. Мы присматривали за ней. Каждое утро, как на работу, приходили убедиться, что Урсула на месте, и с ней все в порядке. Следили, чтобы с ней ничего не случилось, когда она выходила в поселок.

Посмотрите, какой красавицей выросла Урсула! Медведица довольна жизнью в красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей". Фото: "Роев ручей"

А осенью за ней приехали представители парка «Роев ручей» и увезли в Красноярск. Жители Диксона, и я вместе с ними, искренне рады, что теперь у медведицы с трудной судьбой все хорошо, что она стала всеобщей любимицей и не разучилась рыбачить, пусть и в бассейне.