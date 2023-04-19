«Вася, ты что, в беду попал?»: в Лесосибирске креативят на тему телефонных мошенников

В Лесосибирске креативят на тему телефонных мошенников. Стоп-кадр видео

Казалось бы, о телефонных мошенниках сегодня должны знать все – о них столько говорят в СМИ, полиция всеми способами проводит ликбез. Участковые порой даже по домам ходят, предупреждают пожилых людей. Но нет! Статистика показывает, что каждую неделю жители края теряют в совокупности по несколько миллионов рублей, отправляя свои кровные неизвестным. За год набегают миллиарды. Как с этим бороться? Получается, только одним способом: еще и еще раз рассказывать доверчивым людям о мошенниках.

В краевой полиции сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск, что к ним присылают много интересных творческих работ сами жители, рассказывают, как ведут объяснительную работу. Например, в Лесосибирске сняли ролик – все взято из жизни, ничего не придумано. Героиня хлопочет на кухне и тут звонок, молодой человек выдает:

- Надежда Петровна, здравствуйте, с вами говорит капитан полиции Иванов. О нашем разговоре никто не должен знать, это секретная информация…

Самобытные актеры отлично сыграли. Стоп-кадр видео

И дальше – классика жанра, что внук попал в беду.

Но тут происходит то, чего мошенник, как правило, не ожидает – женщина зовет в дверной проем: «Вася, ты что, попал в беду? Что-то я ничего не понимаю». В кухню заглядывает внук собственной персоной.

Занавес!

Смысл видео в том, что не стоит впадать в панику. Да, все мы беспокоимся о своих родных и близких, готовы все отдать, чтобы спасти их и вызволить из беды. Но нужно воспринимать любую информацию на холодную голову. Во-первых, связаться с родными и уточнить, что с ними. В большинстве случаев потерпевшие делают это уже после того, как передали деньги аферистам. И во вторых, если близкий человек действительно совершил то-то противозаконное, никакими взятками это «отмазать» не получится.

Полиция благодарит авторов ролика, наверняка он поможет и кого-то спасет от аферистов.