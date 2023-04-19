Норильчан будут учить фридайвингу на северных широтах

Енисей в районе Дудинки - чем не локация для фридайвинга Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

И за полярным кругом можно заниматься глубоководным нырянием без акваланга, изучая подводный мир и снимая стресс – заявляют Агентство развития Норильска (АРН) и Ассоциация фридайверов «Федерация фридайвинга». Они приступают к реализации совместного проекта по развитию фридайвинга на Таймыре.

Первые обучающие занятия назначены уже на 22 – 25 апреля. Занятия будут проходить по системе Molchanovs (это одна из самых авторитетных и распространенных в мире систем обучения фридайвингу). В качестве наставников пригласили опытных ныряльщиков, которым холодные воды нипочем – это создатели и сооснователи Байкальской школы фридайвинга СПОТ Марк Кисурин и Анна Чех.

Первые занятия для начинающих фридайвингистов пройдут в сухом зале, мелком и глубоком бассейнах. Это будет теория, совмещенная с практикой.

Как рассказали в АРН, на одного инструктора, согласно правилам обеспечения безопасности при обучении фридайвингу, может приходиться не более восьми обучаемых. Группа из 16-ти смельчаков будет сформирована по итогам рассмотрения анкет, их можно было подать до 20 апреля. До начала курса обучаемые получат доступ к учебным материалам, которые необходимо будет изучить до 25 апреля и сдать экзамен. На завершающем теоретическом занятии инструкторы проведут разбор ошибок и затруднений при сдаче экзамена.

На следующем этапе ныряльщики будут повышать свою квалификацию, чтобы получить сертификаты. Это будет уже в открытой воде. После с северянами будут работать уже местные наставники.

Зачем все это нужно? Во-первых, как уже сказано вначале, занятие фридайвингом – это интересно, позитивно и познавательно. А во-вторых, можно ведь будет проводить здесь фестивали любителей глубоководного погружения. Даже устраивать самоокумаемые фридайв-туры для российских и иностранных ныряльщиков. Лето на Таймыре хоть и короткое, но его можно сделать богатым на экстремальные события такого рода.

К слову, сейчас идут тренировки пловцов, которые уже в конце мая, как только пройдет ледоход, совершат отборочный заплыв по Енисею на 100 метров, 500 метров и 3 километра. Ранее, в 2021 и 2022 годах, заплывы X-WATERS Plateau Putorana проводились на озере Лама и помогли громко заявить о туристическом потенциале территории. Чтобы сделать зрелищные соревнования более доступным для жителей и гостей Таймыра, принято решение изменить их локацию.