В Лесосибирске девушка слила переписку изменщика его подруге и попала под уголовное дело

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В Лесосибирске следователи завели уголовное дело о нарушении сведений, относящихся к разряду личной и семейной тайны. Многоуровневая драма развернулась вокруг взаимоотношений двух девушек, одна из которых сначала помогла подруге завести отношения с несвободным парнем, а после ссоры решила отомстить.

История началась в начале марта, когда 20-летняя девушка попросила 24-летнюю подругу помочь ее новому бойфренду создать фейковый аккаунт. Молодой человек состоял в отношениях, поэтому аккаунт нужен был ему для личной переписки с девушкой втайне от своей официальной пассии.

Судя по всему, речь идет о соцсети «Вконтакте», поскольку для регистрации аккаунта потребовался номер телефона. Его подруга предоставила, успешно зарегистрировав фейк на свой номер, и молодой человек начал переписываться с подружкой.

Однако спустя недолгое время девушки поссорились. Владелица аккаунта через свой телефон зашла на него, первоначально планируя просто удалить страничку. Однако в сообщениях молодого человека и его любовницы – своей подруги, – она увидела сообщения нелестного характера в свой адрес. Тогда девушка задумала отомстить: она сделала скриншоты переписки и отправила их той даме, с которой молодой человек официально встречался.

Чем закончились отношения парня с его девушкой, не уточняется. Судя по всему, сложилось все не очень удачно для любовницы, поскольку та решила пожаловаться на теперь уже бывшую подругу в органы. Следователи завели дело по статье, по которой девушке, слившей переписку, может грозить до двух лет тюрьмы, и теперь разбираются в запутанной драме.