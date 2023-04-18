«Единая Россия» направит участникам СВО письма о героях Красноярского края

Фото: Красноярское региональное отделение партии «Единая Россия»

В рамках партпроекта «Историческая память», в преддверии празднования Дня Победы, Красноярское региональное отделение партии и краевой партийный гуманитарный центр проводит краевую акцию «Герою о герое. Письмо Победы». В ее рамках жители разных возрастов пишут бойцам письма с рассказами о героях Красноярского края. Эти письма отправят бойцам силами партийного центра сбора гуманитарной помощи.

К акции уже подключилось старшее поколение. 18 апреля письма написали члены Совета ветеранов в Кировском районе Красноярска.

- Мы сегодня пригласили ветеранов Кировского района поучаствовать в акции «Героям о Героях», потому что это именно те люди, которые знают то, о чем пишут. Они знают, как поддержать наших ребят. У них у самих воевали отцы на фронте, они были детьми, они прошли все тяготы войны, и поэтому сами они тоже герои. Они помогают здесь, в тылу, делать все, чтобы наши ребята выполняли свои поставленные задачи спокойно. Они покупали и приобретали им на свои деньги и «кошки», и шили белье, и маскировочные сети. То есть они им помогают сделать все для победы, - рассказала исполнительный секретарь местного отделения партии Вероника Шабалина.

Основная идея – это рассказать солдату о подвиге или о простой, но достойной жизни одного из земляков автора. Участникам предлагается рассказать, как земляки - соседи, члены семьи, знакомые, коллеги оказывают поддержку участникам СВО: шьют, вяжут сети, делают печи и окопные свечи, воспитывают у детей любовь к родному Отечеству, разучивают и исполняют патриотические песни, стихи и так далее.

- Мой отец погиб на фронте. И когда возникла такая возможность – написать ребятам на фронт, я хочу, чтобы они знали: мы их ждем, мы им желаем возвращаться живыми и невредимыми. Мы с другими ветеранами отправляли медицинские препараты, соки, вязали сети, вязали носки и многое другое. Все собирали в машины и отправляли, - рассказала руководитель благотворительного фонда ветеранов Кировского района Тамара Даниловна Дзюба.

- Я, самое главное, напомню бойцу, как воевали наши деды, отцы, братья, мужья. И напишу, чтобы он берег себя, но помнил, что надо нас защищать. Они – наши защитники. Я - член комиссии школьников и молодёжи в Совете ветеранов Кировского района, мы собираемся в совете ветеранов, и собираем гуманитарную помощь. Я, конечно, в очень большом возрасте и плохо ходячая, но я стараюсь участвовать в любых таких мероприятиях, пока я хожу, - рассказала ветеран труда, ребенок войны Галина Васильевна Федченко.

Принять участие в акции может любой желающий. Приносить письма можно в региональную общественную приемную «Единой России» до 25 апреля по адресу: г. Красноярск, Красная площадь, 17. Также можно обращаться в местные отделения в территориях края. Телефон: 8(391)265-93-25.