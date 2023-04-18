Новая система лояльности и выгодные предложения: апрельские новинки от «Красного Яра»

В нашей традиционной рубрике «Планерка с покупателями» на Радио «Комсомольская правда» 107,1FM в Красноярске рассказываем, как изменился принцип зарабатывания покупательского статуса в программе лояльности гастрономов «Красный Яр» и дискаунтеров «Батон» и порадует ли выгодными предложениями начавшийся «сезон клубники» в магазинах?

Гостями студии стали руководитель отдела внешних коммуникаций гастрономов «Красный Яр» и дискаунтеров «Батон» Таисия Голубева и главный по программе лояльности, маркетингу и аналитике сети Андрей Кудрин.

- Андрей, в апреле началось обновление программы лояльности. Давайте расскажем нашим читателям подробно – что изменилось?

- Программа лояльности изменилась существенно, можно сказать процентов на 90. В первую очередь, поменялась базовая механика. Если раньше получить статус можно было за количество покупок, то теперь это зависит от суммы покупок в течение месяца. Сами статусы остались привычными для покупателя – «Просто так», «Для друзей», «С любовью». Первый статус можно получить за сам факт регистрации в системе лояльности. В зависимости от статуса покупатель получает больший процент начисления бонусов «Премии». Больше покупаешь, больше «Премии» получаешь. На первом статусе он относительно небольшой 3-5%, на статусе «Для друзей» уже может быть 5-10%, до 20% на набор товарных категорий, который выбирает для себя покупатель. «С любовью» — это максимальный статус в программе, начисления бонусов достигают 50%.

- Часто люди задаются вопросом – они вроде много товаров покупают в магазинах, а накоплений на карте лояльности немного. Как можно проследить накопления, повысить их?

- Вся необходимая информация есть в приложении – на какие категории товаров действует начисление бонусов. Каждый день для покупателей мы создаем новые акции, ежедневно их порядка трех тысяч. Например, у нас есть стратегия формата, направленная на покупателей, которые предпочитают экономить и готовить дома. Для них мы подбираем остро сезонные товары. Всегда есть сезонные предложения, базовые продукты – как брендовые, так и более экономичный ценовой сегмент. Стараемся в разных категориях предоставлять максимально широкое предложение.

- Как защитить свои накопления бонусов на карте «Премия» от возможных хакерских взломов?

- Обналичить накопленные баллы нельзя, это бонусы, а не деньги. Единственное, где их можно использовать – прийти в магазин и купить какой-то товар дешевле. Чтобы обезопасить себя от действий хакеров, нужно использовать более сложные пароли. Второе – нужно периодически просматривать историю своих покупок, чтобы убедиться, что они действительно ваши. Всегда можно обратиться в колл-центр или написать в наши соцсети, уточнить информацию, и в случае выявления проблемы похищения бонусов, мы их восстанавливаем.

- Много покупателей выбирают товары со скидкой, или все-таки люди покупают привычные, любимые ими продукты вне зависимости от акций?

- Самая малочисленная группа наших покупателей – «черри-пикеры»: это те, кто «охотится» за промотоварами, отслеживают акции. Их корзина процентов на 90 состоит их таких товаров. Есть сегмент покупателей «остро чувствительных к промо», они активно следят за акциями, пользуются приложениями разных ретейлеров, различными агрегаторами, ищут лучшие предложения. Следующий сегмент – средние покупатели, их корзина состоит из акционных товаров наполовину. Их больше всего, они могут и не знать об акциях заранее, но приходят в магазин, видят хорошее предложение и покупают. И есть категория людей, как правило, с более высоким доходом, они меньше всего смотрят на цены.

- Таисия, и в завершение беседы – короткой строкой: на что обратить внимание покупателям в гастрономах Красный Яр» и дискаунтерах «Батон»?

- Мы открыли сезон клубники – приходите, покупайте, пробуйте! Традиционно апрель считается месяцем субботников, обновления, и в наших магазинах тоже началась массовая уборка. К концу апреля они преобразятся, ждем в гости!

Слушайте "Планерку с покупателями" на Радио "Комсомольская правда".

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