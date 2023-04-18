Где в Красноярске «дети в восторге, а у мамы от чудес кружится голова»

Фото: Мария ЛЕНЦ

Уже восьмой год в Красноярске при поддержке золотодобывающей компании «Полюс» проходит благотворительный проект «Клуб выходного дня» для приемных семей. В этом году основная программа посвящена Десятилетию науки и технологий, оно объявлено в нашей стране в апреле прошлого года. Его приоритетная задача - популяризация науки, поэтому в программе «Клуба выходного дня» этого года – участие в разных научных шоу и мастер-классах, посещение музеев.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В парке чудес дети и взрослые сначала разгадывали фокусы и даже научились одному трюку, который теперь можно показывать друзьям. Потом отправились на интерактивную выставку, на которой уже хочется понять, почему самолет летит вверх, шар – вниз, а песок превращается в картину. Особенно необычное происходило в комнате гравитации и зеркальном лабиринте.

Пока дети еще маленькие и законов физики не знают, но вопросы уже заданы и ответы обязательно будут найдены!

«Давно хотели побывать, а тут такой подарок! Дети в восторге, да и взрослые тоже», «У детей море впечатлений, фонтан позитива, а у мамы слегка кружится голова от чудес гравитации», - это отзывы многодетных мам, которые приняли в свои семьи приемных детей.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Закончилась встреча подарками – это многолетняя традиция «Клуба выходного дня». В этом году все семьи, участники Клуба, получили книги из серии «Великие умы России», изданные «Комсомольской правдой».

Как прошла первая встреча Клуба в этом году и как теперь мамы будут читать детям сказки, можно узнать здесь.

Почему так важно слушаться маму, и где в Красноярске можно посоревноваться со своим сердцем.

Организаторы «Клуба выходного дня» для приемных семей: золотодобывающая компания «Полюс», «Комсомольская правда» и Центр развития семейных форм воспитания Красноярского края.