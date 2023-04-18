Наполнили небо звездами и кометами – как красноярские школьники отметили День космонавтики

Фото: Мария ЛЕНЦ

«Клуб выходного дня» для приемных семей работает в Красноярске уже восьмой год и все это время его поддерживает золотодобывающая компания «Полюс».

В этом году у проекта впервые появились партнеры, библиотеки Красноярска, в которых тоже проходят различные события, посвященные науке. А все потому, что основная программа Клуба в 2023 году посвящена Десятилетию науки и технологий, и все в ней посвящено новым знаниям.

Дети из приемных семей участвуют в научных шоу и мастер-классах и заодно узнают о том, что в Красноярске очень много мест, где можно получать новые знания.

Например, в детских библиотеках, в каждой из которых проходит очень много событий.

Например, ежегодно отмечается День космонавтики и каждый раз сотрудники библиотек придумывают что-то новое.

В библиотеке им. Павла Бажова вспомнили о тех, благодаря кому наша страна стала первооткрывателем космоса, узнали новые факты о собаках-космонавтах, о Юрии Гагарине. А на вопрос, кто держал в руках лопату Юрия Гагарина в музее Дивногорска, 2Г из гимназии №10 дружно поднял руки. Они уже ездили всем классом на Красноярскую ГЭС и знают, что первый космонавт планеты работал на стройке и теперь его лопата – музейный экспонат.

Но главное, для чего собрались дети – изготовление своими руками космической фоторамки.

И каждый смог проявить свою фантазию, наполнив черное небо-основу различными звездами, метеоритами, кометами. Каждая рамка получилась уникальной, осталось похвастаться дома и вставить в нее свою любимую фотографию.

- У нас вся неделя космическая, - рассказывает учитель гимназии №10 Ольга Левченко. – «Разговоры о важном» посвятили космосу, смотрели видео, в котором космонавты рассказывают о нашей планете и о том, что надо мечтать! Теперь вот рамки космические сделали. Мы часто приходим в библиотеку и проводим здесь различные уроки, это процесс расшколивания, который сейчас приветствуется. К счастью, в нашем городе очень много мест, куда можно пойти и получить новые знания.

Новые знания поможет получить и подарок от организаторов «Клуба выходного дня» для приемных семей - книги из серии "Великие умы России".

А где и как красноярцам присоединиться к интеллектуальному марафону «Что? Где? Когда?», мы рассказали здесь.

Напомним, организаторы «Клуба выходного дня» для приемных семей - золотодобывающая компания «Полюс», «Комсомольская правда» и Центр развития семейных форм воспитания Красноярского края.