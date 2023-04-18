Во Владимирской области из-за разлива реки уплыл двухэтажный дом норильчанина

Скриншот из видео

На днях в деревне Елино Владимирской области в прямом смысле слова уплыл дом жителя Красноярского края. Эпичный кадры опубликовал телеграм-канал «ВИ|Россия».

На кадрах видно, как крепкий двухэтажный деревянный дом буквально на глазах разваливается на две части и падает в реку. На берегу осталась лишь малая часть здания. Основной каркас ушел глубоко под воду, а на поверхности в волнах билась крыша дома.

К счастью, внутри дома никого не было. Сообщается, что дом принадлежит норильчанину, но в нем давно никто не жил. Он купил его еще 5 лет назад, местные жители предупреждали мужчину, что жилище расположено в опасном месте, но тот отказался что-то менять, недооценив опасность. Застрахован ли дом или нет – неизвестно.

А произошел инцидент из-за разлива река Ока. Вода подмыла крутой берег, что и привело к крушению дома.

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