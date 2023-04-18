Аэропорт Красноярска составил топ самых выгодных направлений в мае Фото: Мария ЛЕНЦ

Аэропорт Красноярск составил топ самых выгодных внутрироссийских рейсов в мае. Об этом сообщает в паблике воздушной гавани.

Из Красноярска в Иркутск и обратно (АК «Россия»). Стоимость – от 5 464 рублей с багажом. Даты – туда (2 мая), обратно (7 мая).

Из Красноярска в Новокузнецк и обратно (АК «КрасАвиа»). Стоимость – от 6 440 рублей с багажом. Даты – туда (7 мая), обратно (14 мая).

Из Красноярска в Барнаул и обратно (АК «КрасАвиа»). Стоимость – от 7 685 рублей с багажом. Даты – туда (2 мая), обратно (8 мая).

Из Красноярска в Улан-Удэ и обратно (АК «Аврора»). Стоимость – 8 171 рубль с багажом. Даты – туда (19 мая), обратно (26 мая).

Из Красноярска в Горно-Алтайск и обратно (АК «КрасАвиа»). Стоимость – от 8 380 рублей с багажом. Даты – туда (17 мая), обратно (21 мая).

Из Красноярска в Казань и обратно (АК «Nordstar»). Стоимость – от 9 464 рублей. Даты – туда (17 мая), обратно (21 мая).

Из Красноярска в Тюмень и обратно (АК «Россия»). Стоимость – от 10 000 рублей с багажом. Даты – туда (7 мая), обратно (18 мая).

Из Красноярска в Тобольск и обратно (АК «UVTaero»). Стоимость – от 12 090 рублей с багажом. Даты – туда (4 мая), обратно (11 мая).

Из Красноярска в Санкт-Петербург и обратно (АК «NordStar»). Стоимость – от 12 625 рублей с багажом. Даты – туда (11 мая), обратно (18 или 20 мая).

Из Красноярска в Южно-Сахалинск и обратно (АК «Аврора»). Стоимость – от 19 600 рублей с багажом. Даты: - туда (7 мая), обратно (11 мая).

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