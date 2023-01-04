Они невероятные: каких снежных зайцев смастерили в городах России

Мончегорск Фото: соцсети

Наступил 2023 год, символом которого является кролик. Конечно же, при украшении городов в России скульпторы и просто творческие люди не смогли обойти этот факт стороной. Как итог – страна просто заполнена зайцами (назвать некоторых кроликами язык не повернется*) и кролями из снега, льда и всего, чего можно только придумать.

Большинство из них страшненькие, кривоватые, но очень уморительные – к примеру, в Троицко-Печорске стоят два зайца-амбала с гигантскими морковко-дубинами.

Фото: Иван Мезин

Своей несуразностью они веселят и привлекают к себе народное внимание – чтобы сделать фото со снежными скульптурами, иной раз приходится отстоять очередь. Фотоподборку с народным творчеством, где собраны зайцы и не только, можно посмотреть здесь. Там и про гигантов с дубинками подробности имеются.

Но есть и такие зайцы/кролики, на которые можно любоваться весь день. «Комсомольская правда» прогулялась по России и собрала для вас топ самых прекрасных символов года. Готовы насладиться их красотой?

Прекрасный зайчик (или все-таки это кролик?) поселился на снежной открытке в городе Свободном Амурской области. Милая мордаха, симпатичные глазки. В её создании принимали участие более 30 человек. Размеры впечатляют: 2400 квадратных метров вместе с надписью. Не маленький такой зайка, правда?

Свободный Фото: МЧС

А как вам такой оригинальный малыш? Да, не из снега, но в бухте Стеклянной, Приморский край есть более интересный материл для символа года. Как рассказывают корреспонденты «КП-Владивосток», авторы каким-то особым образом не обрабатывают найденное стекло для поделок – за них это делает природа. Тут главное правильно увидеть и подобрать детальки, из которых получается такое вот великолепие.

Владивосток фото: соцсети

Но вернемся все-таки к снежным скульптурам - в один из районов Прикамья – Александровку. Там местные жители, которых зима наконец порадовала снегопадом, да еще таким, какой нужен для скульптур, решили соорудить себе и зайца, и кролика. Примечательно, что лепкой занимались дети.

Кролик из Прикамья Фото: соцстети

Да, пусть им еще есть куда стремиться, но каков потенциал! Серьезно, кролик просто великолепный. А то, что у него слегка огорошенное выражение мордахи – спишем на то, что он сам не ожидал, каким прекрасным получится.

Заяц из Прикамья Фото: соцсети

Милый ледяной зайка/кролик (иной раз сложно определить, кто есть кто) поселился в Красноярске. Скульптуру подарил городу на Новый год один из местных предпринимателей, установив его напротив входной группы в торговый центр. Вполне себе реалистичный получился.

Красноярск фото: администрация города

Но победителем, по мнению «Комсомолки», можно считать вот это чудо из Мончегорска. Вы только взгляните в его кроличьи глаза – они как живые. Когда фотка разошлась по крупным пабликам в соцсетях, многие комментаторы писали, что это фотошоп или специально заказанные из пластика очи. Но нет, все вылеплено из снега и очень грамотно прорисовано. Согласитесь, он просто невероятный!

Мончегорск Фото: соцсети

*Чем зайцы отличаются от кроликов? У зайцев более длинные лапы, уши и они больше размером. Кролики пушистее, не меняют окрас и живут в норках. В общем кролик маленький, коренастый, напоминает шар по форме, ну а заяц большой, длинноногий и ушастый.