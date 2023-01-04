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Происшествия4 января 2023 3:39

В Красноярском крае во время пожара в коровнике погибли 44 теленка

Огонь захватил площадь 720 квадратных метров
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: МЧС

Фото: МЧС

В поселке Куреж Идринского района, Красноярский край, рано утром 4 января загорелся коровник с несколькими сотнями животных. Как сообщили в пресс-службе МЧС, при пожаре погибло 44 теленка.

Дежурному на пульт сообщение о возгорании поступило в 6:42. На место немедленно выехали сотрудники МЧС. По прибытию огонь захватил несколько сотен кв.м. В 7:50 пожарным удалось локализовать открытое горение на территории 720 кв.м. Тушение завершено около 10:00

Фото: МЧС

Фото: МЧС

Известно, что в пожаре погибло 44 теленка, остальные животные выжили. Сколько особей еще травмировано – пока не известно. Погибших и пострадавших среди людей нет.

О причинах пожара говорить еще рано, но по предварительным данным огонь появился и распространился из-за короткого замыкания электропроводки.

Тушение завершено.

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