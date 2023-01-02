В Красноярске со 2 по 8 января будут работать восемь катков Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске до окончания новогодних праздников будут работать восемь ледовых катков. Об этом сообщает министерство спорта края.

Все катки находятся в привычных для красноярцев местах. Кроме них продолжат свою работу дворовые ледовые площадки. На них все желающие смогут не только покататься на коньках, но и проиграть в хоккей. Работать они будут с 09:00 до 22:00 часов.

Расписание городских платных катков следующее:

Каток «Центральный» на острове Отдыха

Будет работать со 2 января с 12:00-22:00. Цены прежние: 100 рублей - для детей до 14 лет, 150 рублей - для взрослых. Малышам до 7 лет вход свободный. Прокат и заточка коньков - 150 рублей. Телефон: 8-991-439-05-08.

Каток на «Локомотиве»

Время работы катка: со 2 по 8 января 17:00-19:00 и 20:00-22:00. За выход на лёд взрослым необходимо заплатить - 150 рублей в час, детям до 13 лет включительно - 100 рублей. Прокат коньков - 120 рублей в час и 60 рублей за полчаса. Заточка коньков - 120 рублей за пару. Телефон: 205-09-53.

Каток в Татышев-парке

Со 2 по 8 января работает каждый день с 10:00 до 21:30 часов (после 20:30 посетители не принимаются). Покататься на коньках стоит 80 рублей в час, детям до 7 лет – бесплатно. Прокат коньков - 110 рублей за, заточка - 120 рублей, камера хранения - 30 рублей в день. Телефон: 204-12-02.

Каток в «Бобровом логу»

Работает с 1 по 8 января, часы – с 12:00 до 21:00. Стоимость билета на 2 часа для детей с 7-13 лет – 100 рублей, с 14 лет и старше – 200 рублей, для детей до семи лет - бесплатно. Прокат коньков на 2 часа детям 7-13 лет - 100 рублей, старше 14 лет - 150 рублей. Заточка коньков - 200 рублей. 4 января в 14:00 на катке пройдет бесплатный мастер-класс по фигурному катанию от тренеров красноярской школы «Ice Fitness». Оплатить придётся лишь вход на каток. Телефон: 256-86-86.

Каток в «Кристалл Арене»

Работает 2, 7 и 8 января для массовых катаний. 2 и 7 января часы работы - 13:00 до 20:30. 8 января - 16:30-19:00. Стоимость - 200 рублей в час, детям до 14 лет - 150 в час. Прокат и заточка коньков - 150 рублей. Телефон: 222-19-99.

Каток в «Арене Север»

Будет работать 2 января с 12:30 до 21:00 и 3 января с 14:00 до 21:00. Билет стоит - 200 рублей за час, детям до 14 лет - 150 рублей за то же время. Прокат и заточка коньков – 150 рублей. Телефон: 223-34-41.

Каток на Стрелке

Работает со 2 по 8 января с 09:30 – 23:00. Стоимость билета для красноярцев в возрасте от 7 лет – 400 рублей. Для детей до шести лет - бесплатно. Прокат коньков – 250 рублей, но нет услуги заточки. Телефон: 89293322133.