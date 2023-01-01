Красноярцы встретили Новый год с салютами. Фото: t.me/andreymaximovvv

Красноярцы отметили Новый год 2023 достаточно ярко, хоть массовых мероприятий и не было. Показываем, как праздновали в Красноярске.

Фотограф Андрей Максимов опубликовал фотографии из центра Красноярска, которые озаряли город в первые минуты 2023 года.

Фото: t.me/andreymaximovvv

Фото: t.me/andreymaximovvv

Фото: t.me/andreymaximovvv

Фото: t.me/andreymaximovvv

В красноярском Солнечном народ так же отмечал Новый год с фейерверком. Жители города затем благодарили друг друга в соцсетях за яркий праздник:

- Живу тут с 2014 года и это мой первый Новый год тут. Я в приятном шоке, словами не передать, как было круто. Я благодарю каждого, кто устроил салют. Огромное вам спасибо!

В целом красноярцы в новогоднюю ночь гуляли по городу, устраивали фотосессии у елок и катались с горок.

Добавим, что 1 января 2023 года в Красноярске ожидается до -15 градусов днем, и до -21 градуса вечером. День ожидается солнечным, без осадков и сильного ветра.