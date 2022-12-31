Губернатор Александр Усс поздравил жителей Красноярского края с Новым годом Фото: Мария ЛЕНЦ

Губернатор Александр Усс и председатель краевого парламента Алексей Додатко поздравили красноярцев с Новым годом 2023. Праздничное обращение опубликовано на сайте краевого правительства.

Александр Усс и Алексей Додатко в своем обращении отметили, что уходящий год выдался не из простых. Однако, несмотря на все трудности, в 2022 году Красноярский край добился многого – от сферы культуры до промышленности.

Публикуем полный текст новогоднего поздравления Александра Усса и Алексея Додатко

Этот праздник – время любимых семейных традиций, которые согревают дом, соединяют поколения, дарят светлую надежду.

Весь наш край – большая семья. Здесь делятся радостью, плечом к плечу преодолевают трудности, твёрдо верят в себя. Именно эта вера помогла нам пройти серьёзные испытания 2022 года.

Перед страной встали сложные вызовы. Но они же открыли новые перспективы, заставили действовать активнее, быть сильнее, принимать нетривиальные решения. Красноярский край сохранил курс на развитие. Экономика чувствует себя уверенно, промышленность показывает позитивную динамику. Наши аграрии собрали рекордный урожай зерна. Планомерно реализуются крупные и малые проекты.

Значительно выросли объёмы строительства, в том числе социальных объектов. В территориях края продолжается благоустройство общественных пространств. Идёт реновация заполярной столицы – Норильска.

Яркие события произошли в культурной жизни. Красивый юбилей Енисейской губернии отметили три сибирских региона, связанных общей судьбой и историческим наследием.

Пусть память сбережёт лучшее, что случилось в уходящем году. Давайте поблагодарим тех, кто был рядом. Скажем спасибо родным и близким за их помощь, любовь, душевное тепло.

Дорогие друзья! Искренне желаем вам здоровья, счастья и только добрых перемен. С праздником, земляки! С Новым годом!