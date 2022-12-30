В Красноярске с 19 часов 30 декабря ведут режим «черного неба»

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В Красноярске с 19 часов 30 декабря вводится режим НМУ (неблагоприятные метеорологические условия). Как сообщает пресс-служба Среднесибирского УГМС, действовать они будут до 2 января 2023 года. Объявляются НМУ первой степени опасности.

Напомним, что на новогодних праздниках в Красноярск придет потепление. 30-градусных морозов не будет, в ночь с 31 декабря на 1 января температура воздуха опустится до -21. Не прогнозируется и сильный ветер.

Днем первого января будет -14-16, а со второго января начнется потепление – днем температура воздуха опустится всего до -4 -6.