Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 декабря 2022 9:08

В Красноярске с 19 часов 30 декабря ведут режим «черного неба»

Неблагоприятные метеорологические условия будут действовать до 7 утра 2 января
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с 19 часов 30 декабря вводится режим НМУ (неблагоприятные метеорологические условия). Как сообщает пресс-служба Среднесибирского УГМС, действовать они будут до 2 января 2023 года. Объявляются НМУ первой степени опасности.

Напомним, что на новогодних праздниках в Красноярск придет потепление. 30-градусных морозов не будет, в ночь с 31 декабря на 1 января температура воздуха опустится до -21. Не прогнозируется и сильный ветер.

Днем первого января будет -14-16, а со второго января начнется потепление – днем температура воздуха опустится всего до -4 -6.

Интересное