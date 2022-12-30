В Туве введен запрет на продажу алкоголя с 31 декабря

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В Туве правительство республики ввело запрет на продажу алкоголя и алкоголесодержащей продукции с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. Как сообщает пресс-служба руководства региона, это сделано для того, чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность граждан.

Администрации муниципалитетов совместно с МВД и службой по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности будут проводить проверки всех мест, где могут продавать алкоголь и выявлять лица, нарушающие запрет.

В отдельных районах Тувы алкоголь можно будет продавать заведениям общественного питания, к примеру – в Пий-Хемском районе.

А в некоторых муниципалитетах запрет на продажу алкоголя расширен: в Тес-Хемском районе администрация ввела ограничения с 30 декабря по 9 января.

Отметим, что ежедневно администрации будут отчитываться об обстановке на своих территориях правительству республики.

Отметим, что в Республике Тува и так действуют ограничения по продаже алкоголя. В муниципалитетах существует определенное расписание и время продажи, везде оно устанавливается местной администрацией. Такие меры наглядно показали свою эффективность: количество преступлений, совершенных пьяными людьми существенно сократилось за последние несколько лет.

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