«На что надеялись?!»: красноярка держала дикого медвежонка в квартире вместе с ребенком

Фото: Центр "Инстинкт"

В Красноярске местная жительница попыталась приручить медвежонка к жизни в квартире. Животное нашел на трассе муж красноярки – мишку, судя по всему, сбила машина. Женщина пыталась содержать медвежонка дома, хотя у нее есть маленький ребенок, а вот животному жизнь в квартире совсем не понравилась.

– В субботу нам позвонил дежурный отдела полиции. И сообщил, что в Советском районе в квартире укрывают медвежонка. Люди забрали медвежонка с леса, привезли домой, сюсюкали, мыли в ванной и вероятно тискали. А ведь у людей есть маленький ребенок. Сейчас медвежонок приручился и стал требовать особого внимания - а орут медвежата громко и без остановки. Крик медвежонка похож на истерический крик ребенка, – рассказали в Центре охраны дикой природы «Инстинкт».

Сотрудники центра передали информацию властям, и Охотнадзор доставил животное в центр. В «Инстинкте» после осмотра нового постояльца возмутились поведением красноярцев:

– На что надеялись эти люди, которые взяли к себе в квартиру медведя, пусть даже маленького? Зачем они приручали медведя и портили ему судьбу? Как можно принести дикого зверя в квартиру, где проживает младенец? Как сложится теперь судьба малыша-медвежонка и пригоден ли он к реабилитации? Наигрались и заберите?!

Отметим, что в центре содержится уже два медвежонка. Второй косолапый по кличке Банана был несколько дней назад передан в «Инстинкт» таксистом, который подобрал его на трассе. В отличие от семейства, державшего медведя у себя, мужчина сразу передал животное специалистам.

– Она дикая и пугается человека. Огромное спасибо таксисту за правильное и логичное решение. Теперь со вторым медвежонком нам предстоит огромная работа по дичанию, что потребует много наших сил, времени и терпения, – добавили специалисты.