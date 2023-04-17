Аэропорт в столице Тувы готовится стать международным. Фото: пресс-служба аэропорта

Аэропорт в столице Тувы готовится стать международным. Для этого есть объективные причины. В свете происходящих событий меняется логистика международных маршрутов. И направление из Тувы, Хакасии и юга Красноярского края в Китай и Монголию становятся более востребованными. Расширяются поставки различных товаров, в том числе сельскохозяйственных, из Енисейской Сибири в соседние страны. Есть все предпосылки для роста туристических интересов.

Создание трансграничного торгово-транспортного коридора «Красноярск – Абакан – Ак-Довурак – Чадан – Хандагайты – Улангом – Ховд – Урумчи» предусмотрено в планах Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», а также входит в состав КИП «Енисейская Сибирь» и в индивидуальную программу социально-экономического Развития Республики Тыва на 2020-2024 годы.

Итак, в аэропорту Кызыла сейчас проходит реконструкция. Параллельно ведутся разрешительные процедуры по началу работы объекта в международном статусе. В аэропорту нужно будет организовать ВПП - воздушный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации. По словам руководителя Сибирского таможенного управления Александра Ястребова, этот важный вопрос уже в процессе.

Кроме этого в Туве действует автомобильный пункт пропуска (АПП) через госграницу «Хандагайты». Там также в настоящее время идет работа по реконструкции, после которой пропускная способность АПП возрастет в два раза. Через него смогут проходить до 200 автомобилей в сутки, в том числе 80 легковых машин, 100 грузовых и 20 автобусов. Физических лиц – 560 человек в сутки. Площадь его также увеличится более чем в два раза, а режим работы будет круглосуточным и круглогодичным. Есть необходимость увеличить численность сотрудников АПП – не только таможенников, но и других контролирующих органов. Штат будет расширен в зависимости от потребности. Правительство республики ведет переговоры с местными властями о том, чтобы подыскать им жилье.

Кстати, наши соседи из Иркутской области выразили заинтересованность в «Хандагайты». Для них этот путь по некоторым параметрам интереснее, чем через Улан-Батор.