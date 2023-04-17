Красноярцев приглашают на фестиваль креативных индустрий

В Красноярске впервые пройдет фестиваль креативных индустрий – «Индустрия. Креатив фест». Мероприятие начнется 21 апреля, как раз во Всемирный день творчества и инновационной деятельности, и продлится до 23 апреля. Организаторы фестиваля подготовили для красноярцев и гостей города большую программу. Для участников разработан специальный креативный маршрут по 15 локациям с мероприятиями. Его исходная точка - Музейный центр «Площадь Мира». Финальная - креативный кластер «Квадрат». Каждая из локаций покажет, насколько в Красноярске развиты креативные индустрии, которые ежедневно окружают жителей города.

Так, в первой в Красноярске апсайкл-мастерской «Круговорот» вас научат из ненужных рубашек, джинсов или пиджаков шить новые, актуальные и модные вещи. А в магазине «Круги» познакомят с позабытым сейчас, но вновь набирающим популярность, процессом слушания музыки с виниловых пластинок и прочитают лекцию о разных музыкальных жанрах. Еще одно погружение в мир творчества ждет вас в культурном пространстве «Дом». Организаторы пространства «построят» настоящий «Дом творчества» - с книжной ярмаркой, выступлением местных музыкантов и выставкой картин, созданных красноярскими художниками в соавторстве со своими детьми. Если вы любите путешествовать и узнавать новое, то вам понравится на площадке Центральной городской библиотеки имени А.М. Горького: здесь устроят квест по знаковым историческим местам города. Еще одно путешествие организует туристско-информационный центр – экскурсия по проспекту Мира. Отдохнуть после пеших прогулок можно будет в баре «Второе дыхание»: молодые красноярские поэты будут читать свои стихи на поэтическом марафоне. Ну а любителей моды ждут в школе моделей SISTERS и в мультибрендовом магазине женской одежды КУЛЬТ Fashion Store.

Финальной точкой увлекательного маршрута станет площадка креативного кластера «Квадрат». Там пройдет сразу несколько мероприятий: дни открытых дверей у резидентов пространства, лекторий, на котором креативные предприниматели поделятся инсайтами. Кроме того, в креативном пространстве «Индустрия», что также является частью «Квадрата», можно будет сходить на шопинг и купить нужные, красивые вещи, посетить выставку внутриигровой фотографии «Семейный фотограф» и послушать лекцию автора выставки Александра Михайлова.

- У фестиваля сразу две важные задачи. С одной стороны, мы хотим показать красноярцам, что креативные индустрии буквально окружают нас. Они формируют комфортную и современную среду для жизни. Театры, рестораны, концерты, даже архитектура города – это все креативные индустрии. И уровень их развития напрямую влияет на привлекательность региона как для местных жителей, так и для туристов. С другой стороны, наша задача – развивать креативный бизнес Красноярского края. И каждое яркое событие помогает сделать ту или иную индустрию заметнее, познакомить с ней потребителей. Также этот праздник – отличный повод поблагодарить тех, кто уже вносит весомый вклад в развитие креативных индустрий региона, – рассказал директор Сибирского института развития креативных индустрий Александр Черников.

Организатором фестиваля выступил Сибирский институт развития креативных индустрий совместно с партнерами из сферы креативного бизнеса Красноярского края.

Кстати, участие в фестивале бесплатное. Нужно только зарегистрироваться на сайте мероприятия. Там же размещена подробная программа фестиваля.

Реклама. Сибирский институт развития креативных индустрий