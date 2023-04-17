«Если только захотим, на ракете полетим»

Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом году у «Клуба выходного дня» для приемных семей, который работает в Красноярске уже восьмой год, впервые появились партнеры, библиотеки Красноярска. В них проходят различные события, посвященные науке. А все потому, что основная программа Клуба в 2023 году посвящена Десятилетию науки и технологий, и все в ней посвящено новым знаниям.

К счастью, в Красноярске много мест, где их можно получить.

Знаете ли вы, что в Красноярске работает Первая детская инженерная библиотека? И это библиотека имени Драгунского на правобережье. Здесь можно познакомиться с разной техникой, можно мастерить своими руками и здесь собрано много книг, посвященных изобретениям. От «Клуба выходного дня» для приемных семей библиотека получила в подарок книги из серии "Великие умы России".

День космонавтики для инженерной библиотеки – праздник особенный! Свои знания о космосе и первом полете человека в космос проверили на космической викторине учащиеся 4-х классов школы №8. А затем на мастер-классе ребята смастерили ракеты и совершили их запуск с помощью обычной пластиковой бутылки. Дальность полета зависит от ловкости и правильной технологии!

А где и как красноярцам присоединиться к интеллектуальному марафону «Что? Где? Когда?», мы рассказали здесь.

А как сделать космическую фоторамку, можно узнать здесь.

Напомним, организаторы «Клуба выходного дня» для приемных семей - золотодобывающая компания «Полюс», «Комсомольская правда» и Центр развития семейных форм воспитания Красноярского края.