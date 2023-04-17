Сколько булок хлеба съедает за обедом космонавт?

Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом году у «Клуба выходного дня» для приемных семей, который работает в Красноярске уже восьмой год, впервые появились партнеры, библиотеки Красноярска. А все потому, что основная программа Клуба в 2023 году посвящена Десятилетию науки и технологий, и все в ней посвящено новым знаниям.

Дети из приемных семей участвуют в разных научных шоу и мастер-классах и заодно узнают о том, что в Красноярске очень много мест, где можно получать новые знания.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Например, в детских библиотеках.

Во Всемирный день авиации и космонавтики читатели Красноярской краевой детской библиотеки совершили большое космическое путешествие, во время которого узнали много любопытных фактов о космосе. Вот лишь некоторые из них:

Вода в космосе приобретает свою естественную форму. Какую? Форму шара!

Фото: Мария ЛЕНЦ

Рост космонавтов на орбите незначительно изменяется.

Масса космической буханки пшеничного хлеба - 3 грамма. За обедом космонавт съедает по сорок таких буханочек.

В социальных сетях сотрудники краевой детской библиотеки сообщили: «Совсем скоро в фонд поступят книги из серии "Великие умы России", подаренные нашей библиотеке издательским домом "Комсомольская правда", и вы сможете прочитать о новаторских идеях и достижениях российских ученых».

А где и как красноярцам присоединиться к интеллектуальному марафону «Что? Где? Когда?», мы рассказали здесь.

А как сделать космическую фоторамку и побывать в Первой детской инженерной библиотеке Красноярска?

Напомним, организаторы «Клуба выходного дня» для приемных семей - золотодобывающая компания «Полюс», «Комсомольская правда» и Центр развития семейных форм воспитания Красноярского края.