В Красноярске на Дубровинского BMW сбил косулю. Фото: ГИБДД города

В Красноярске на улице Дубровинского автомобиль BMW сбил косулю. Здесь всегда большой поток автомобилей – рядом четвертый мост, развязка, машины мчатся в обе стороны, нет светофоров, нет пешеходов. И вдруг – откуда не возьмись! косуля на тоненьких ножках вылетела на проезжую часть со стороны Енисея…

Водитель иномарки от неожиданности резко затормозил, но удара избежать не удалось – перепуганное животное подлетело вверх и упало на асфальт. 41-летний красноярец, к его счастью, травм не получил, но изрядно испугался. Вызвал ГИБДД, госавтоинспекторы приехали на место и стали разбираться.

Во-первых, что делать с нарушительницей? Позвонили сотрудникам охонадзора. Те забрали тяжелораненую косулю, отдали ветеринарам, но пока нет информации о ее состоянии. Выживет или нет?

Что касается водителя… дорогую иномарку он отремонтирует (наверняка у него есть страховка). А вот наказывать его вряд ли станут. Хотя сотрудники полиции и начали проверку, чтобы понять, была ли у автомобилиста возможность избежать наезда.

Конечно же, остается главный вопрос: как косуля могла оказаться в центре города? Когда их видят на окраинах городов – все вроде понятно, что пришли из леса. Эти пугливые животные сначала бегут вперед, а потом опомнились, огляделись и ну давай метаться в панике. Но когда на берегу Енисея рядом с оживленной дорогой? Неужели ночью прибежала с территории «Столбов» через мост? Или ее загнала свора бродячих собак, косуля пригнула в воду и переплыла реку? Ответа пока нет.