«Роснефть» подарила эвенкийским детям новогодний праздник

Работники двух нефтедобывающих предприятий - «Восточно-Сибирской нефтегазовой компании» и «Славнефть-Красноярскнефтегаза» - провели новогодние утренники для детей села Байкит в Эвенкийском районе Красноярского края.

Эвенкийское село Байкит, в котором живет около трех тысяч человек, считается удаленным даже несмотря на то, что в XXI веке люди научились справляться с расстояниями. Судите сами: расстояние по воздуху от Байкита до Туры, столицы Эвенкии, составляет 350 км, до Красноярска — 670 км, а по трассе почти 1000!

Гостям здесь всегда рады, особенно накануне Нового года, который в этом году получился необычным. Многие сельские семьи не имеют возможности вывезти детей в краевой центр на елку или спектакль. Благодаря нефтяникам праздник сам «приехал» к ребятам. В программу вошли интеллектуальные игры и веселые квесты на тему новогодних традиций народов мира, а также захватывающее представление для дошкольников. Мероприятия посетили более трехсот детей – все они получили в подарок игрушки и сладости.

«Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» и «Славнефть-Красноярскнефтегаз» являются дочерними предприятиями компании «Роснефть». На протяжении многих лет нефтяники тесно сотрудничают с культурными, социальными и образовательными учреждениями Эвенкийского района, реализуют различные социально значимые проекты в Красноярском крае. Но новогодние представления при участии «Роснефти» прошли в Эвенкии впервые.

Озорные малыши смогли поиграть со Снегурочкой и ее помощником, нефтяником Игорем, выполнить непростые задания на скорость, смекалку и ловкость от представителей разных народов мира. Пройти все испытания мальчишкам и девчонкам помогали соболек Славик и олененок Орхэ. Кстати, в костюмах новогодних персонажей выступали отнюдь не профессиональные артисты, а сами нефтяники. На два выходных из инженеров, операторов добычи, механиков они перевоплотились в сказочных героев.

- Репетировали после работы, учили с коллегами текст, – рассказал технолог Михаил Зинченко, в этом году по совместительству помощник Деда Мороза - Эскимос. – Конечно, волновались, где-то не по сценарию пошло, где-то уже импровизировали. Я впервые участвовал в таком празднике, и мне очень понравилось. Когда видишь сияющие глаза детей, искреннюю радость на лицах – это, оказывается, так здорово. Не только мы подарили ребятам праздник, но и они нам – своими улыбками и эмоциями.

А для учеников средней и старшей школы и их учителей нефтяники провели яркий, новогодний, интересный, веселый, интеллектуальный (перечислять можно бесконечно) квиз. Отвечая на непростые вопросы, команды узнали об истории Нового года, новогодних традициях народов мира, вспомнили любимые песни, фильмы, мультфильмы, отгадывали ребусы и решали логические загадки. В подарок победители получили настольные игры.

- Компанию «Роснефть» с байкитской школой связывают продолжительные добрые отношения. При поддержке компании у нас прошло уже много мероприятий, но такой большой новогодний праздник состоялся впервые. Ребятишкам и родителям очень понравилось! Пусть Новый год принесет нам новые встречи с нефтяниками и год будет счастливым для всех нас, - так прокомментировала прошедшее событие директор байкитской школы Нэля Петрова.

СПРАВКА:

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» осуществляет добычу нефти и газа на Куюмбинском месторождении и занимается изучением недр на пяти лицензионных участках в Эвенкийском муниципальном районе. Суммарная площадь участков составляет 18,3 тыс. км2.

«Восточно-Сибирская нефтегазовая компания», дочернее общество НК «Роснефть», ведет разработку Юрубчено-Тохомского нефтегазоконденсатного месторождения в Эвенкийском районе Красноярского края.

Поддержка культуры и традиционного уклада жизни коренных жителей Эвенкии является одним из главных направлений в социальной работе предприятия. За годы работы в регионе ВСНК реализовала множество социальных, благотворительных и грантовых программ, имеющих прикладное значение для Эвенкийского района и Красноярского края.