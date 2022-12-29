Что произошло после того, как у знаменитой отшельницы Агафьи Лыковой появился помощник

К Новому году Агафье Лыковой прислали нового помощника. Рассказываем, как складываются их отношения. Фото пресс-служба РТУ МИРЭА.

Незадолго до Нового года Агафье Лыковой отправили нового помощника. Об этом сообщил «Комсомольской правде – Красноярск» Виктор Непомнящий, директор заповедника «Хакасский», на территории которого находится заимка отшельницы.

Напомним, весной 2022-го Агафье Карповне исполнилось 78 лет. На здоровье она не жалуется. По-прежнему очень много трудится – иначе на заимке посреди глухой тайги не выжить. Ухаживает за скотиной (только коз у нее шесть голов), готовит еду, летом пропадает на огороде.

Конечно, без помощи уже не обходится. Затворницу, для которой дороги на Большую Землю просто нет (здесь, в лесу, вся ее жизнь), давно взяли под свое крыло инспекторы заповедника «Хакасский» и волонтеры московского технологического университета (РТУ МИРЭА). Он бывают у бабушки регулярно – заготавливают сено для коз, рыбу, помогают во всем.

Однако Агафья не раз просила: хорошо бы, если рядом с ней жила женщина, причем одной с ней веры. И в хозяйстве подмога, и было бы с кем поговорить. Но найти подходящую оказалось невозможно. Многотрудной жизни в обители (так называет Карповна свою заимку) не выдерживал никто. Суровый климат, работа и молитва… Наверное, такое по силам только Агафье, она же дитя тайги. Здесь родилась, получила особую закалку…

С некоторых пор рядом с молитвенницей обитают помощники. Но отношения складываются не с каждым. Характер у нее непростой, да и требования свои: человек должен жить по вере, не нарушать правила. Иначе помощь от него бабушка принять не сумеет – «не мОЖно», говорит.

В 2021-м году всю тяжелую работу на заимке взял на себя давний знакомый Агафьи послушник Георгий. В нынешнем его сменил священнослужитель Анатолий, его прислали представители православной старообрядческой церкви.

- Новый помощник поселился у нас на кордоне, - рассказал «КП – Красноярск» Виктор Непомнящий. – Насколько я знаю, Агафья его приняла – вместе управляются по хозяйству. И главное – вместе молятся.

Этой зимой уже были сильные морозы. И Агафья вышла на связь с Большой Землей. Посетовала: в сапогах Анатолий мерзнет, ему бы валенки с калошами. Заботится, значит, все у них в порядке. А новую обувь для помощника пришлют уже скоро, с оказией - в январе к отшельнице прилетят ее друзья – волонтеры и сотрудники заповедника.

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