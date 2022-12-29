Какая погода будет в Красноярске на Новый год Фото: Мария ЛЕНЦ

29 декабря в пресс-центре медиагруппы «Комсомольская правда» состоялась пресс-конференция Дмитрия Ульянова, ведущего синоптика гидрометцентра ФГБУ «Среднесибирское УГМС», где он рассказал о погоде в декабре и о том, что нас ждем в первый месяц 2023 года и конкретно в новогоднюю ночь.

Каким был декабрь

В целом декабрь был в пределах нормы. Хотя начало месяца заставило немного поволноваться, когда столбик термометра опускался до отметки в минус 20, а за городом и того ниже – до минус 35. Но затем потеплело и вышли в средний показатель, приближенный к среднемноголетним показателям. Для Красноярска средняя температура составляет 13,4 градуса, а по норме – 13,2 градуса.

Неравнозначными были и осадки. Если в начале месяца жители южных районов просили: «дайте снега, иначе у нас озимые замерзнут», то в третьей декаде удивлялись: «откуда валит?» И постили в соцсетях фотографии, где каждое утро обнаруживают у себя снега по колено. Глядя на них, жители Красноярска предрекают с надеждой: «На следующий год Енисей будет полноводным».

Прогноз на январь

По уточненным данным климатический фон в первом месяце года ожидается чуть ниже климатической нормы. Начало января будет теплым, причем самые высокие показатели придутся на Рождество (рождественские морозы, получается, отменяются?). А после 10 января тенденция на похолодание. Начиная с 12 января, среднесуточные температуры идут вниз. И только к концу месяца вновь выравняются.

Новогодние праздники

Самый волнующий прогноз: новогодняя ночь и праздничные дни. Нашим людям любая погода сейчас нипочем, но все же хочется комфортной, теплой, чтобы погулять, выехать в парки, на елки, всей семьей.

Так вот, специалисты Гидрометцентра «наколдовали» нам следующее. В южных районах края днем ожидается -5… -10 градусов, ночью до -13… -18 градусов. Конкретно в Красноярске: в Новогоднюю ночь ожидается небольшой снег, слабый ветер. Специалисты подчеркивают: погода в целом будет комфортная в течение каникул, которые продлятся до 8 января включительно.

А вот на севере будет -25…-30 днем и до -35 ночью. Местами до – 39… -44 градусов.