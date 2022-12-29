В Кировском районе Красноярска единороссы и предприниматели устроили праздник для семей мобилизованных и контрактников

В Кировском районе Красноярска члены партии “Единая Россия” вместе с предпринимателями организовали новогодний праздник для семей мобилизованных и контрактников. Мероприятие прошло в рамках акции “Дед Мороз - единоросс”. НА встречу также были приглашены семьи, в которых мужчины уже вернулись с СВО.

Предприниматель и активист партии Дмитрий Демидко не первый год занимается социальными проектами. Его проект «Добродед» направлен на разные категории детей – это и дети с ОВЗ, и дети из неблагополучных, малообеспеченных семей. Дмитрий Демидко ежегодно навещает таких ребятишек в образе Деда Мороза и дарит им подарки. Также он организовал настоящую резиденцию Деда Мороза на территории производства своей колбасной продукции. Туда он регулярно приглашает ребят и взрослых, проводит для них развлекательные мероприятия и экскурсии по производственным площадям.

В прошлом году партийные активисты предложили объединить проекты «Добродед» и «Дед Мороз - единоросс», ведь оба проекта направлены на общую задачу – подарить детям сказку перед Новым годом.

В этот раз в рамках проектов для детей и взрослых организовали сказочное представление с Дедом Морозом, Снегурочкой и символом партии «Единая Россия» - белым мишкой. Затем ребят и взрослых пригласили прокатиться на санях с запряженной лошадью. А вокруг местной живой ели гости водили традиционный хоровод и пели песни.

После этого семьи пригласили на дегустацию мясной продукции, которую приготовили в настоящей русской печи. Затем Дед Мороз предложил взрослым и детям своими глазами увидеть процесс производства сосисок. После познавательной экскурсии ребятам предложили почитать Деду Морозу стихи и, конечно, получить за это подарки.

Завершилось мероприятие пирогами, чаем из самовара и зажжением бенгальских огней. Семьи тепло поблагодарили организаторов за сказочный вечер.