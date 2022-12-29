В Хакасии установили памятник Герою России, который ценой жизни спас боевых товарищей. Фото: страница Валентина Коновалова во ВК

В Хакасии установили памятник Аймиру Миягашеву. С первых дней он принимал участие в СВО на территории Украины. 27 мая его подразделение столкнулось с превосходящими силами противника, началась перестрелка. Российские бойцы оказались в окружении, яростно сопротивлялись. Аймир уничтожит девятерых противников, одновременно обеспечивая связь с командованием. Отстреливался до последнего, пока не закончились патроны. А когда прилетела граната, не задумываясь, накрыл ее своим телом, спасая товарищей.

Его похоронили 11 июня в родном селе Анчул Таштыпского района. Указом президента России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, ефрейтору Аймиру Миягашеву посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Памятник герою установили накануне, 28 декабря, на привокзальной площади в Абакане. Содействие в этом оказало Российское военно-историческое общество. Решение о создании бронзового бюста было принято главой Хакасии Валентином Коноваловым. На торжественном митинге, посвященном этому событию, он сказал:

- Мы в неоплатном долгу перед теми, кто отстаивает свободу и независимость России. Наш святой долг — хранить память об их подвигах и передавать её следующим поколениям. Именно поэтому было принято решение о создании монумента нашему земляку, Герою России Аймиру Миягашеву, героически погибшему при исполнении воинского долга в специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Благодаря поддержке Российского военно-исторического общества этот проект удалось реализовать достаточно быстро.

Глава города Абакана Алексей Лемин также обратился к участникам митинга:

– В этой страшной битве невозможно без Героев – без Героев России. За 2022 год за беспримерное мужество, отвагу и героизм более 120 сынов нашего Отечества были удостоены главной государственной награды – Герой России. В этом живом и вечном строю наш соотечественник – Аймир Миягашев – верный и отважный сын своего народа. Он отдал свою жизнь за боевых друзей, за Россию. Пусть вечно горит золотая звезда, пусть она передаётся из поколения в поколение и является главной ценностью. Вечная слава, вечная память Герою России Аймиру Миягашеву.