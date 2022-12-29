В Красноярске покупателю продали рыбу с червями. Фото покупателя

Житель Красноярска приобрел в одном из магазинов рыбу благородных пород – нерку. Аппетитные на вид пресервы в прозрачном пластиковом контейнере. Однако когда дома вскрыл упаковку, был неприятно удивлен – в кусочках филе он увидел паразитов, полупрозначных червей длиной до 5 сантиметров. Некоторые даже шевелились. Кушать такое, сами понимаете, нельзя, неприятно и небезопасно.

Мужчина вернулся в магазин, чтобы вернуть товар и забрать деньги назад. Но продавец отказался их возвращать. Объяснил это так, цитируем со слов покупателя: «30 процентов содержания червей в продукции – нормально». Не совсем понятно, что он имел в виду. То, что рыба на 30 процентов может состоять из червей? Или что в 30 процентах объема рыбной продукции могут содержаться паразиты?

Впрочем, как ни думай, а ситуация крайне неприятная. Едва ли продавец сам отважится кушать такой продукт. Со всеми претензиями он отправил покупателя разбираться к поставщику, известной в городе компании-производителю.

- Но по предложенному маршруту красноярец не пошел, а обратился к нам с жалобой. Естественно, будем разбираться в ситуации, - рассказал глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрия Горяев.

Забегая вперед, скажем, что если с магазином не удастся договориться мирным путем, то суд, как правило, в большинстве случаев встает на сторону потребителя. И тогда придется выплатить не только стоимость испорченного продукта, но и штраф с неустойкой.

Добавим, что в праздничные дни в Управлении продолжит работу «горячая линия», где будут принимать информацию по просрочке. Звоните по всем интересующим или, возможно, спорным вопросам.