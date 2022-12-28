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Происшествия28 декабря 2022 17:10

Зимой и летом горит одним цветом: под Новый год муж-эстет чуть не задушил жену гирляндой из-за того, что она была тусклая и старая

В Железногорске муж хотел задушить жену из-за старой гирлянды
Ася ЖУКОВА
Ася ЖУКОВА
Вот она, та самая гирлянда. Фото МУ МВД России по ЗАТО Железногорск.

Вот она, та самая гирлянда. Фото МУ МВД России по ЗАТО Железногорск.

Эта новогодняя, но вполне себе дикая история произошла неподалеку от сибирского городка Железногорска, то есть в 50 километрах от Красноярска. Здесь муж едва не задушил жену… из-за старой елочной гирлянды, сообщили в МУ МВД России по ЗАТО.

Впрочем, обо всем по порядку. У 47-летнего жителя поселка Первомайский Анатолия* (кстати, безработного) день выдался не из легких. Он несколько часов налегал на спиртное, а после решил поспать.

Пока супруг почивал, его жена Алена* принялась украшать кухню к Новому году – до праздника осталось всего ничего. Пока хлопотала, проснулся Анатолий.

Вышел на кухню и обомлел, гирлянду-то повесила неправильную, тусклую: «Горит одним цветом!». (Каким именно, пока остается под вопросом). А как это – в Новый год со старой гирляндой? - разъярился домашний эстет.

И неожиданно набросился на супругу. Сдернул гирлянду с окна, накинул на шею женщины и давай душить. Еле-еле отбилась, побежала в полицию.

Оттуда на место ЧП отправили наряд патрульно-постовой службы. Негодную гирлянду изъяли. А на мужа завели уголовное дело – за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Теперь ему будет светить – нет, не гирлянда – а до двух лет колонии.

(* имена изменены - по требованию закона).

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