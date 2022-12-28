Зимой и летом горит одним цветом: под Новый год муж-эстет чуть не задушил жену гирляндой из-за того, что она была тусклая и старая

Вот она, та самая гирлянда. Фото МУ МВД России по ЗАТО Железногорск.

Эта новогодняя, но вполне себе дикая история произошла неподалеку от сибирского городка Железногорска, то есть в 50 километрах от Красноярска. Здесь муж едва не задушил жену… из-за старой елочной гирлянды, сообщили в МУ МВД России по ЗАТО.

Впрочем, обо всем по порядку. У 47-летнего жителя поселка Первомайский Анатолия* (кстати, безработного) день выдался не из легких. Он несколько часов налегал на спиртное, а после решил поспать.

Пока супруг почивал, его жена Алена* принялась украшать кухню к Новому году – до праздника осталось всего ничего. Пока хлопотала, проснулся Анатолий.

Вышел на кухню и обомлел, гирлянду-то повесила неправильную, тусклую: «Горит одним цветом!». (Каким именно, пока остается под вопросом). А как это – в Новый год со старой гирляндой? - разъярился домашний эстет.

И неожиданно набросился на супругу. Сдернул гирлянду с окна, накинул на шею женщины и давай душить. Еле-еле отбилась, побежала в полицию.

Оттуда на место ЧП отправили наряд патрульно-постовой службы. Негодную гирлянду изъяли. А на мужа завели уголовное дело – за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Теперь ему будет светить – нет, не гирлянда – а до двух лет колонии.

(* имена изменены - по требованию закона).

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