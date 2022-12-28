Два дня плакала на остановке и отчаянно ждала хозяина: собака, потерявшаяся в чужом районе, под Новый год нашла свой дом

Растерянная собака бросалась к людям, скулила, искала хозяина. Фото «ЛапУшки - ПОТЕРЯШКИ - животные Красноярск».

Что ни говори, чудеса случаются, особенно под Новый год, особенно, если в них верят. Эта трогательная история произошла как раз накануне праздника: потерявшаяся в чужом районе собака породы самоед вернулась в свою семью, рассказали в паблике «ЛапУшки - ПОТЕРЯШКИ - животные Красноярск».

… На днях на конечной остановке автобуса 50-го маршрута прохожие заметили песика. Явно породистый – с пушистой белоснежной шерстью – он метался по округе. То кидался к людям, то пытался запрыгнуть в автобус, кого-то искал. Было очевидно: потерялся, а дорогу домой не знает.

- Растерянный, напуганный, скулит, жалуется! Плачет на остановке уже два дня, но приютить его никто не может. Хозяин, где ты? – волонтеры забили тревогу в соцсетях.

Тут же начали поиски передержки – не оставлять же потеряшку на морозе. Шерсть густая, холода выдержит точно. И всё же для домашней собаки улица полна опасностей: может попасть под машину или стать жертвой бездомных псов.

Как оказалось, в это время хозяин тоже оббегал весь район в поисках питомца. Фото «ЛапУшки - ПОТЕРЯШКИ - животные Красноярск».

Но тут сработала волшебная сила соцсетей. Люди стали комментировать, делать репосты… И хозяева нашлись!

Как оказалось, все это время они тоже искали своего питомца, обращались к волонтерам.

- Песик вообще из другого района, из частного сектора, - говорят зоозащитники. – Он убежал за маленькой собачкой, догнать не смогли. А обратную дорогу домой найти не сумел. Хозяин весь район оббегал, звал его, с ума сходил, но, увы…

Тем временем самоед в попытке отыскать дом забрел в другой район. Сначала его видели на стройплощадке в Нанжуле, потом прибился на конечную остановку 50-го – пойди найди его там. Скитался, плакал. Благо попались добрые прохожие – сняли, выложили в сеть. Несколько часов, и собака была в семье.

- Настоящее новогоднее чудо! – пишут пользователи. – Как круто, что благодаря неравнодушию людей случаются такие хорошие истории. Спасибо всем, кто поучаствовал в возвращении домой этого белоснежного «облачка»!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Живи, наше хвостатое чудо с моторчиком»: белка со сломанной лапкой пришла за помощью к людям

Маленькая, перепуганная и очень кусачая… Под Красноярском белка, сломавшая лапку, пришла за помощью к человеку, об этом рассказали сотрудники ветеринарной клиники «Лимпопо» (подробнее).

«Мой якутский бриллиант»: история собачьей Золушки, найденной под елкой в 45-градусный мороз

Людмила Куликова из Санкт-Петербурга даже не подозревала, что подарок на Новый год ждет ее под елкой… в Якутии (подробнее).

«Наш любимый марсианин»: история везучего кота, который вернулся с того света, чтобы найти своего человека

Ушки, как угольки. На опаленной мордочке - щелочки глаз, непонятно, есть ли они вообще. Весь обгорел. Таким Марсика нашли на пепелище. Под завалами уничтоженного огнем дома - в городке Уяр Красноярского края (подробнее).