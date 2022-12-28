Новые гранты, налоговые льготы и цифровые сервисы: как изменилась система мер поддержки предпринимательства в Красноярском крае в 2022 году

По данным ФНС, в нашем регионе сегодня работают более 106 тысяч малых и средних компаний. Всего в секторе малого и среднего предпринимательства края заняты 432 тысячи человек, включая 108 тысяч самозанятых.

«Мы работаем с бизнесами разного масштаба – начиная от самозанятых и заканчивая экспортерами. И нам важно создавать базовые, инфраструктурные условия для развития предпринимательства в целом. Система мер поддержки выстраивается таким образом, чтобы учесть запросы различных категорий предпринимателей на всех этапах жизненного цикла бизнеса. И мы воспринимаем поддержку предпринимательства как некие бюджетные инвестиции, которые возвращаются не только в виде налогов и новых рабочих мест, а также влияют на повышение качества жизни жителей края», – говорит руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства края Татьяна Бочарова.

В этом году из бюджета края на финансовую поддержку бизнеса – на гранты и субсидии – выделили порядка 700 млн рублей. В среднем объем поддержки на одного предпринимателя стал в два раза больше, чем в 2021-м.

По поручению Губернатора впервые появились гранты для начинающих предпринимателей, которые работают не больше года. А в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» в агентстве провели грантовый конкурс для молодых бизнесменов до 25 лет.

Новая мера поддержки появилась для экспортеров: теперь они могут рассчитывать на субсидию для компенсации затрат по грузоперевозкам.

Бизнес, пострадавший из-за страшных майских пожаров, получил из бюджета средства на восстановление. Кроме того, в начале декабря в региональной сети центров «Мой бизнес» появился новый микрозайм для тех, чей бизнес также пострадал в результате пожаров, например, в Минусинске или торговом центре «Взлетка Плаза» в Красноярске. Можно взять до 5 млн рублей на восстановление по ставке 3% годовых.

Наиболее востребованное направление прямой финансовой поддержки особенно предпринимателей в территориях – субсидирование части затрат. В этом году агентством был усовершенствован данный механизм, что позволило в разы увеличить количество получателей поддержки: в 2021 – 86, в 2022 – 497.

Для малых и средних предприятий края с выручкой от 200 до 400 млн рублей в год впервые заработала региональная программа по повышению производительности труда. По критериям такой бизнес еще «не дорос» для участия в нацпроекте «Производительность труда», а познакомиться с инструментами бережливого производства, чтобы повысить эффективность предприятия, хотел бы. В проект попали 10 пилотных предприятий. В течение трёх месяцев эксперты Регионального центра компетенций (входит в структуру центра «Мой бизнес») совместно с рабочей группой предприятия оптимизировали различные производственные процессы.

Коснулись изменения и системы региональных налоговых льгот. Для наиболее пострадавших и не восстановившихся отраслей ещё во время пандемии было продлено на текущий год действие минимальных налоговых ставок по упрощённой системе налогообложения (УСН) и льгот по патентной системе налогообложения. В мае при подготовке пакета антисанкционных мер поддержки бизнеса в крае было принято решение, что налоговая льгота по УСН в этом году положена ещё 32 видам предпринимательской деятельности, а также социальным предпринимателям.

В 2022 году для предпринимателей края создали новые региональные цифровые сервисы. Например, заработал портал поставщиков «Сделано в крае». Это ещё один канал для сбыта продукции. Также для бизнеса появился портал имущественной поддержки. Здесь около 2000 объектов государственного и муниципального имущества, которые можно взять в аренду на льготных условиях.

Обо всех мерах поддержки бизнеса, которые реализуются, в том числе, в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт» и «Производительность труда», предприниматели и самозанятые Красноярского края могут узнать на сайтах krasmsp.ru и мойбизнес-24.рф.

Также, чтобы знать о полезных сервисах для бизнеса, изменениях в федеральном и региональном законодательстве, оперативно получать информацию об обучающих семинарах и прочих полезных мероприятиях, можно подписаться на Telegram-канал «PRO бизнес. Регион24», который ведется при поддержке агентства.