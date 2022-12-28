Елена Лапко, заместитель управляющего ОПФР по Красноярскому краю

Обо всех особенностях назначения и выплаты единого пособия в пресс-центре «Комсомольской правды» рассказала Елена Лапко, заместитель управляющего ОПФР по Красноярскому краю.

Единое пособие смогут получить женщины, вставшие на учет по беременности в ранние сроки, а также родители детей до 17 лет. Единое пособие объединит несколько действующих сегодня мер социальной поддержки. Выплачивать пособие будет Социальный фонд России, который начнет работу с января 2023 года.

Отчего зависит размер пособия?

Единое пособие будет назначаться семьям с доходами ниже прожиточного минимума на человека. В связи с географической особенностью Красноярского края в нашем регионе установлено 13 прожиточных минимумов. Учитываться будет прожиточный минимум той территории, где проживает семья.

Так, например, прожиточный минимум в 2023 году в Красноярске не должен превышать 15093 рубля на члена семьи, а в Норильске - 22522 рубля. Чтобы выплату получали те, кто в ней нуждается, при оформлении применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи.

От доходов зависит и размер пособия. Он составит 50%, 75% или 100% прожиточного минимума на взрослого или ребенка – в зависимости от того, на каком основании установлено пособие. В Красноярске выплата на детей составит соответственно 7871, 11806,5 или 15742 рублей в месяц. Для беременных женщин соответствующие суммы составят 8225,5, 12338, 25 или 16451 рубля в месяц. Сейчас будущие мамы получают 50% прожиточного минимума.

В Норильске выплаты на детей составят 11745, 17617,5 или 23490 руб. в месяц, беременные женщины получат соответственно 12247,5, 18384,75 или 24549 руб. в месяц.

Какие выплаты объединило пособие?

Пособие на детей объединило шесть существовавших выплат:

1. ежемесячное пособие беременным, которые встали на учет до 12 недель беременности;

2. пособие по уходу за ребенком до 1,5 года для неработающего родителя;

3. выплаты на детей до 3 лет;

4. ежемесячное пособие на детей от 3 до 7 лет;

5. ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет;

7. региональная выплата на третьего и последующих детей.

Будет переходный период

На время переходного периода семьи вправе сохранить прежние выплаты до окончания периода их назначения или перейти на новое пособие. Родители детей до трех лет, рожденных до 2023 года, вправе получать выплаты по старым правилам до наступления трехлетнего возраста ребенка.

Где подать заявление

Подать заявление на получение пособия можно будет уже в конце декабря на портале госуслуг. С 9 января 2023 года заявления родителей начнут принимать многофункциональные центры и клиентские офисы Социального фонда России (бывшие клиентские службы ПФР региона).