Елена Лапко, заместитель управляющего ОПФР по Красноярскому краю Фото: Мария ЛЕНЦ

Все подробности о выплатах пенсий и пособий в январе 2023 в пресс-центре «Комсомолки» сообщила Елена Лапко, заместитель управляющего ОПФР по Красноярскому краю.

Как будут выплачивать пенсии и пособия в новогодние праздники в Красноярске 2023:

Доставка пенсий за январь через Почту России в праздничные и выходные дни пройдет без изменений – начиная с 3 января 2023 года с учетом режима работы отделений почтовой связи. График работы своего почтового отделения рекомендуется уточнить заранее.

Выплата пенсий в кредитных учреждениях региона будет производиться досрочно. 29 декабря на банковские карты будут зачислены пенсии за 16 января 2023 года. Следующее зачисление пенсии будет произведено в феврале. Пенсии за 23 января будут перечислены в соответствии с графиком выплаты - 23 января 2023 года.

Выплата ежемесячных пособий за декабрь беременным женщинам и семьям с детьми будет проводиться также досрочно – 29-30 декабря 2022 года. Речь идет о следующих пособиях, которые приходят гражданам на банковские счета: беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки; родителям на детей от 8 до 17 лет; пособие по уходу за детьми до 1,5 лет и другие меры поддержки, которые с начала 2022 года переданы Пенсионному фонду России из органов социальной защиты.

Перечисление ежемесячной выплаты из средств материнского капитала за 1-20 января также будет досрочно 29-30 декабря. Получателям ежемесячной выплаты из средств материнского капитала с 21 января средства будут перечислены в соответствии с графиком.

Обращаем внимание, что с 2023 года ежемесячная выплата на первого ребенка до 3 лет будет перечисляться Социальным фондом России, -.уточнила Елена Лапко. - Сегодня операторами поддержки являются органы социальной защиты населения. В 2023 года выплата будет перечислена 16 января. Следующая выплата поступит в соответствии с правилами социального казначейства в месяце, следующем за истекшим, то есть за февраль - 3 марта.

Полезный телефон

Узнать подробную информацию о выплатах жители Красноярского края могут по бесплатному номеру единого контакт-центра: 8-800-600-00-00.