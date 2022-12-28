Достижения и рекорды: гидроэнергетики подводят итоги года

Богучанская ГЭС Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2022 году ГЭС отметила первую круглую дату – 10 лет назад, в октябре, были запущены первые три гидроагрегата станции. В ноябре их ввели в эксплуатацию, а уже 1 декабря 2012 года станция начала поставки электроэнергии на Оптовый рынок энергии и мощности России. С этого же дня к ЛЭП, идущим от станции, подключен город гидростроителей и энергетиков – Кодинск.

Профессионализм – основа успеха

Для энергетиков главный показатель успешной работы – это выработка электроэнергии. В юбилейном году гидростанция обновила многие собственные рекорды: выработка за 11 месяцев превысила 18,5 млрд киловатт-часов – а это на 900 млн больше, чем годовая производительность по проекту. С момента пуска первых гидроагрегатов в 2012 году по 1 декабря 2022 года произведено 137,1 млрд киловатт-часов. Красноярскому краю такого количества энергии хватило бы на два года и еще осталось для соседей по Сибирскому федеральному округу.

За каждым большим достижением, за каждым рекордом стоит большая работа. Чтобы станция служила стране без перебоев, чтобы энергию получали и крупные заводы, и небольшие поселки Нижнего Приангарья, коллектив много и напряженно работает. В течение юбилейного года на ГЭС прошел текущий ремонт на всех гидроагрегатах, плановый капитальный ремонт агрегатов № 1 и 8. Коллектив выполнил текущий ремонт автотрансформаторов и даже инструментальное подводное техническое обследование водобойного колодца водосброса № 1.

Машинный зал станции Фото: Мария ЛЕНЦ

А 25 июля 2022 года впервые в истории проведены испытания с одновременным выводом на полную мощность всех девяти гидроагрегатов. В подготовке этого события участвовали все подразделения станции, была разработана и утверждена первым заместителем генерального директора - главным инженером специальная «Программа испытаний». За пять часов энергетики смогли провести уникальные контрольные замеры, проверки технических систем, оборудования, зданий и сооружений и в целом общую проверку эксплуатационной готовности станции. В этот день станция произвела 130-миллиардный киловатт-час электроэнергии с момента пуска.

Есть время на соревнования

Глядя со стороны, можно только удивляться: производство, ремонт, испытания – как все успеть? Но и это еще не все. В сентябре в финале Девятых всероссийских соревнований оперативного персонала ГЭС команда энергетиков станции получила 3523,6 балла из 4200 возможных и заняла 3-е место. В этом турнире профессионального мастерства впервые участвовали 28 команд со всей России, и стать одним из призеров – задача крайне непростая. Оперативная служба гидростанции справилась с ней настолько хорошо, что в ноябре в Кодинск приехали обменяться опытом сотрудники Иркутской, Братской, Усть-Илимской и Красноярской ГЭС. Не удивительно, что с таким коллективом станция в 2022 году третий раз подряд заняла 1-е место по производительности труда среди предприятий энергетики России: 40,66 млн рублей в год на одного работника.

Гидростанция, вид с высоты птичьего полета Фото: Мария ЛЕНЦ

Гидростанция, вид с высоты птичьего полета Фото: Мария ЛЕНЦ

Все дела – важные

В свой юбилейный год коллектив занимался не только работой – не забыты социальные и экологические проекты. В течение четырех месяцев проходили акции по зарыблению Енисея: сотрудники станции 16 раз сопровождали специальные машины, перевозившие мальков с завода до места выпуска на заповедных мелководьях, где будущей «царь-рыбе» удобнее расти. Более 4,2 миллиона мальков выпущено в этом году. Программа, начатая два года назад, будет продолжена и в 2023 году.

В июне в Кодинске по инициативе энергетиков прошла традиционная акция ежегодного федерального благотворительного проекта РусГидро «оБЕРЕГАй». Ее главные участники – дети и подростки, а формат бывает разным – от уборки берегов водоемов до посадки деревьев. В этом году около сотни юных экологов навели порядок в лесопарковой зоне рядом с центральным городским бульваром – за час собрали несколько кубометров мусора. Проводят «оБЕРЕГАй» и на станции: с мая по сентябрь, пока позволяет погода, энергетики убирают с берегов Ангары приплывающий по течению мусор.

Экоаакция «оБЕРЕГАй» Фото: Мария ЛЕНЦ

Славится станция и благотворительной работой. В июне на день города жителям Кодинска официально передали арку, построенную в 2021 году на центральном бульваре. Теперь это не только архитектурный объект, символизирующий станцию, но и часть многофункционального комплекса, привлекающего горожан в будни и праздники. А в в спортивном сквере рядом с районной больницей появился детский развлекательный комплекс. Спортивный клуб «Энергия» получил табло, тренажеры, звукоусилительную аппаратуру, а самое главное – систему освещения городского катка, благодаря которой тренировки и соревнования будут проходить дольше и с хорошим качеством.

Городской бульвар и арка Фото: Мария ЛЕНЦ

И детям, и взрослым

Постоянный партнер энергетиков – Центр дополнительного образования. Накануне нового учебного года в Центр доставили пять системных блоков с учебными программами для 3D-моделирования и других учебных задач. Три телевизора с диагональю 50 дюймов и кронштейнами для крепления на стену позволили преподавателям демонстрировать всему классу задания и методы решения задач, проводить викторины и разбирать работы учеников. При финансовой поддержке ГЭС в Кодинске впервые организовали инклюзивный лагерь «Изумрудный город», который объединил детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам, и детей, обучающихся по общеобразовательным программам. Внесла станция свой вклад и в празднование для рождения Кежемского района, организовав фейерверк. А в новогодние праздники подарила новые елки двум детским садам. В расположенном на правом берегу Ангары сельском поселении Тагара убирает улицы новый трактор – и в нем есть вклад энергетиков. В Кодинске проходят спортивные соревнования и Кубок по спортивным танцам – организацию и приобретение призов берет на себя станция, а сотрудники становятся активными участниками. Весной на краевом фестивале ГТО Кежемский район представляла команда, сформированная из сотрудников станции, а все призы и кубки, завоеванные спортсменами, и не перечислить.

Экспозиция в районном краеведческом музее. Фото предоставлено компанией

10 энергичных лет

Весь 2022 год прошел на Богучанской ГЭС под девизом «10 энергичных лет» – это была программа акций, объединившая волонтеров, ветеранов станции, экологию и культуру, спорт и образование... Каждый сотрудник станции и многие жители Кодинска смогли принять участие в том или ином мероприятии или по крайней мере стать его зрителем. Многие придумали и организовали что-то свое: коллектив Кежемской центральной районной библиотеки им. А.Ф. Карнаухова снял документальный фильм о ветеранах ГЭС, школа бальных танцев «Триумф» провела турнир на призы энергетиков, а отдел управления персоналом и оперативная служба организовали экскурсии для персонала, не занятого в производстве энергии. Марафон «10 энергичных лет» оставил заметный след не только в памяти участников, но и в формировании интересной и комфортной городской среды. В районном краеведческом музее открыта обновленная экспозиция с интересными и необычными экспонатами, а в холле служебно-производственного корпуса открыли фотостенд с портретами сотрудников всех подразделений и справками об итогах их работы. Такими итогами можно гордиться!