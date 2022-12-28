В Красноярском крае участковый успел спасти 20-летнего парня, пытавшегося умереть от несчастной любви

Алексей Демешко Фото: МВД

В Красноярском крае участковый Алексей Демешко сумел спасти 20-летнего парня, пытавшегося умереть от несчастной любви. Как сообщили в полиции, Демешко ворвался в дом практически в последний момент, когда молодой человек уже был без сознания.

Все произошло в Рыбинском районе 23 декабря. 20-летний парень поругался со своей девушкой и сказал ей, что если раз отношения у них не складываются, значит и жить ему незачем. Его возлюбленная как была в пижаме – помчалась сразу к нему. А её мама в это время обратилась в полицию за помощью.

Дежурный передал информацию в скорую, а также отправил на место участкового.

Когда Демешко приехал к дому парня, то возле него увидел девушку в слезах. Она сообщила, что её парень не отвечает на звонки и не открывает дверь. Полицейский понял, что действовать нужно быстро: поэтому он разбил окно, и забрался в дом к молодому человеку. Он никого там не обнаружил, но заметил, что ванная заперта. Открыть её не получилось, поэтому пришлось выбивать. К счастью, участковый успел вовремя – парень уже лежал на полу без сознания. Алексей Демешко передал его в руки подоспевших медиков, которые сами бы не смогли проникнуть в дом.

Сейчас молодой человек находится под присмотром врачей, состояние его стабильное.

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