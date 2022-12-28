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Общество28 декабря 2022 4:17

Камила Валиева передала игрушки, подаренные болельщиками во время чемпионата России, в Соборную мечеть Красноярска

Еще часть игрушек она подарила начинающим фигуристкам
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: тг-канал Камилы Валиевой

Фото: тг-канал Камилы Валиевой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева после чемпионата России, проходившего в Красноярске, отдала подаренные болельщиками игрушки в Соборную мечеть. Об этом спортсменка рассказала в своем телеграм-канале.

- Решила, что будет правильно поделиться вашей любовью с окружающими, поэтому поблагодарила начинающих спортсменов за помощь, а большая часть была передана в Соборную мечеть г. Красноярска, - обратилась Камила к своим фанатам.

Отметим, что всего в мечеть отправилось больше 20 пакетов. Игрушки были не только из Красноярска, но и привезены из других городов России, и даже из Китая.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ